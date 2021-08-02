Серпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловіком
За прикладом багатьох зірок телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вирушила у відпустку на море. Вона порадувала шанувальників барвистими знімками з відпочинку і похвалилася розкішною фігурою в купальнику.
Ефектними кадрами з Болгарії ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Лілія позувала на піску в чорному бікіні з верхом без бретелей, яке підкреслило її струнку і підтягнуту фігуру. Пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри, розпущене волосся, обличчя без косметики і щаслива посмішка.
Крім того, Ребрик розчулила фоловерів сімейною ідилією з чоловіком - на деяких кадрах вони ніжно обіймають один одного і виглядають закоханими.
"Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра", - підписала барвисті фото артистка.
Лілія Ребрик в Болгарії похвалилася фігурою в бікіні і романтикою з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачам мережі припали до душі сонячні фото зоряної пари і вони залишили їм багато теплих слів в коментарях.
- Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!
- найкраща і красива пара України!!!
- Ві таке класне подружжя! Щастячка вам!
- Бомбезні. Ліля ти бомба ракета
- Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою! А не за отими, що розлучаються, скандалять не бережуть сім'ю.
- Ви молодієте
- Класно! Романтика
- Красива пара! Щастя вам!!!
- Моя улюблена пара! Дивлячись на вас, віриш в любов і щасливий шлюб. Браво, ви - найкращі!
- Круто, молодці! Гарна пара та чудова сім'я!!!
- Як приємно дивитися на вас. Ви супер!!!!
- Ви дуже красива
- Дуже гарні і щасливі!
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала причину сімейних сварок і зробила визнання.