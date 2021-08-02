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Серпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловіком

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Болгарія, Понеділок 02 серпня 2021 14:23
Серпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловіком Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

За прикладом багатьох зірок телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вирушила у відпустку на море. Вона порадувала шанувальників барвистими знімками з відпочинку і похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

Ефектними кадрами з Болгарії ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія позувала на піску в чорному бікіні з верхом без бретелей, яке підкреслило її струнку і підтягнуту фігуру. Пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри, розпущене волосся, обличчя без косметики і щаслива посмішка.

Крім того, Ребрик розчулила фоловерів сімейною ідилією з чоловіком - на деяких кадрах вони ніжно обіймають один одного і виглядають закоханими.

"Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра", - підписала барвисті фото артистка.

Серпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловікомСерпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловікомСерпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловікомСерпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловіком

Лілія Ребрик в Болгарії похвалилася фігурою в бікіні і романтикою з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачам мережі припали до душі сонячні фото зоряної пари і вони залишили їм багато теплих слів в коментарях.

  • Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!
  • найкраща і красива пара України!!!
  • Ві таке класне подружжя! Щастячка вам!
  • Бомбезні. Ліля ти бомба ракета
  • Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою! А не за отими, що розлучаються, скандалять не бережуть сім'ю.
  • Ви молодієте
  • Класно! Романтика
  • Красива пара! Щастя вам!!!
  • Моя улюблена пара! Дивлячись на вас, віриш в любов і щасливий шлюб. Браво, ви - найкращі!
  • Круто, молодці! Гарна пара та чудова сім'я!!!
  • Як приємно дивитися на вас. Ви супер!!!!
  • Ви дуже красива
  • Дуже гарні і щасливі!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала причину сімейних сварок і зробила визнання.

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Лілія Ребрик телеведущая
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