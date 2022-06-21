Автори хіта "Допоможе ЗСУ" підкорюють мережу новою піснею

Трек всього за два дні набрав 300 тисяч прослуховувань лише у YouTube. А у ТікТок користувачі фанатіли від нього навіть до офіційного релізу, що відбувся 19 червня.

Про що пісня "Ластівки"

"Ластівка - це вісник добра, щастя, надії, позитивного переходу та відродження. Тому ми і вирішили задіяти в приспіві саме її", - розповів Lite Микола Сопронюк (справжнє ім'я Qatoshi).

В основі треку лежить популярний пісенний мем:

Ластівки, ластівки, ластівки,

Ромашки, ромашки, ромашки,

Вишні, черешні, сливки,

Надіньте мурашці фуражку.

"Створили куплети музику так само - в тій же альтанці, що і "Допоможе ЗСУ". В Чернівцях", - ділиться артист.

Цікаво, що ще до виходу пісня була на 2 місці в чарті Shazam Україна. А зараз - на першому.

Також трек у топах на інших стрімінгових платформах. А у ТікТок під цю композицію юзерами зроблено вже більше 30 тисяч відео.