ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Автори хіта "Допоможе ЗСУ" підкорюють мережу новою піснею

Новость на русском →
Вівторок 21 червня 2022 14:00
Автори хіта "Допоможе ЗСУ" підкорюють мережу новою піснею Qatoshi (фото: instagram.com/qatoshi)
Автор: Lite

Chico & Qatoshi випустили нову пісню, яка отримала назву "Ластівки" і уже встигла підкорити українських меломанів.

Трек всього за два дні набрав 300 тисяч прослуховувань лише у YouTube. А у ТікТок користувачі фанатіли від нього навіть до офіційного релізу, що відбувся 19 червня.

Про що пісня "Ластівки"

"Ластівка - це вісник добра, щастя, надії, позитивного переходу та відродження. Тому ми і вирішили задіяти в приспіві саме її", - розповів Lite Микола Сопронюк (справжнє ім'я Qatoshi).

В основі треку лежить популярний пісенний мем:

Ластівки, ластівки, ластівки,
Ромашки, ромашки, ромашки,
Вишні, черешні, сливки,
Надіньте мурашці фуражку.

"Створили куплети музику так само - в тій же альтанці, що і "Допоможе ЗСУ". В Чернівцях", - ділиться артист.

Цікаво, що ще до виходу пісня була на 2 місці в чарті Shazam Україна. А зараз - на першому.

Також трек у топах на інших стрімінгових платформах. А у ТікТок під цю композицію юзерами зроблено вже більше 30 тисяч відео.

Читайте велике інтерв'ю з Qatoshi про те, як створювався хіт "Допоможе ЗСУ".

Слухайте також 5 українських пісень, які "розривають" TikTok прямо зараз.

Читайте LITE в Google News
STYLER
Цей продукт допоможе збільшити урожай моркви: його додають у воду під час поливу
Цей продукт допоможе збільшити урожай моркви: його додають у воду під час поливу