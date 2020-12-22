Не айфон чи машина: Олег Винник сказав, що найголовніше у житті

Найбільш високооплачуваний артист України і кумир тисяч жінок Олег Винник уже скоро привітає шанувальників з 2021 роком і подарує одразу кілька своїх хітів у ефірі шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Та виявляється, сам артист презентів у новорічну ніч не чекає, адже вважає, що є речі набагато важливіші за подарунки.

"Я переконаний, що свято можна зробити кожного божого дня. Не варто чекати та думати: "А що ж нам хтось подарує?" Подарунок дуже простий – просто прокинутися вранці, відчути себе щасливим і поділитися цим щастям з іншими. Не айфоном, дорогою автівкою, грандіозними презентами чи величезними здобутками, а відвертістю. Бо коли ми лягаємо спати, ніколи не задумуємося, що завтрашній день можемо і не зустріти", – розповів співак.

А життя, відзначив артист, – така річ, яка "може змінитись за 1 секунду".

"Коли ти обіймаєш вранці рідну людину і кажеш: "Я тебе так люблю". Це найголовніше", – зазначив Олег.

Олег Винник на "Музичній платформі" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше ми писали, що Олег Винник нарвався на жорстку критику через участь у шоу "Голос країни".