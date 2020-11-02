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Майже бабуся: різко "постаріла" Тіна Кароль вразила зовнішнім виглядом

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 11:39
Майже бабуся: різко "постаріла" Тіна Кароль вразила зовнішнім виглядом Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка була зі зморшками та сивим волоссям

Тіна Кароль під час десятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020", присвяченому Хеллоуїну, з'явилася в незвичному і навіть страхітливому вигляді – вона "постаріла" буквально на очах! Крім сіточки вікових зморшок, зміни в зовнішності "видавали" сиве, але елегантно укладене волосся.

Фото і відео "оновленої" версії себе поп-діва опублікувала в Instagram,також воно фото з'явилося на сторінці її співведучого Юрія Горбунова.

"Дід Юра і майже бабуся Тіна. Танцювальний Хеллоуїн", - свідчить підпис до кадру. До речі, Горбунов доповнив для правдоподібності свій образ посивілими вусами.

"Шикарні образи", "Мало вам зморшок, мало, мало вам зморшок... Намалювали гримери, Юрій. У порівнянні з "майже бабусею" Тіною ви на "дядю" тягнете, а не на "діда", "Тіна, відмінний образ, гарний колір волосся", "Шикарні", - оцінили фоловери.

Майже бабуся: різко &quot;постаріла&quot; Тіна Кароль вразила зовнішнім виглядом

Тіна і Юрій "постаріли" для спеціального ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тіна показала поблизу загримоване обличчя – робота візажистів вражає реалістичністю деталей, а на шкірі співачки дійсно з'явилась сіточка зморшок, які виглядають дуже правдоподібно.

Вона доповнила свій образ ефектним вбранням. Комплектом чорного кольору, що складається з топа і облягаючої спідниці з пікантним розрізом. Особливо увагу приваблюють блискучі сеітчасті колготи – на них сяє 14 4000 каменів Swarovski. Взуття – витончені замшеві туфельки з ремінцем навколо щиколотки і оригінально оформленими підборами і носком.

Майже бабуся: різко &quot;постаріла&quot; Тіна Кароль вразила зовнішнім виглядом

Колготи Тіни - справжній витвір мистецтва (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль викликала фурор розкішним декольте в ефектному образі.

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