Бал і козаки: Осадча і Горбунов потрапили в різдвяну феєрію в стилі українського бароко

Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно охрестили молодшого сина Данила і зробили це 19 грудня – в День святого Миколая. А ось святкувати католицький Святвечір і Різдво в кращих традиціях подружжя відправилося в гості до куми, бізнесвумен, власниці бутиків Chloe, Bonpoint Христі Храновської.

У заміському будинку вона влаштувала яскраве і масштабне різдвяне гуляння в стилі бароко, а кадри з тематичної вечірки потрапили в Instagram .

Гостей зустрічали козаки в традиційних українських шатах, чекав видовищний вертеп з різдвяною колядою. Потім всі присутні поринули з головою у вир балів і кружляли серед дам і кавалерів у вікторіанських вбраннях.

Гостей пригощали наливкою та закусками. Перед такою гостинністю не встояла навіть Катя, яка перекинула чарку з бурштиновою рідиною і розбила її об землю.

Катя Осадча на славу погуляла на різдвяній костюмованій вечірці (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркову публіку розважали учасники "Євробачення 2021" від України, гурт Go_A та симфонічний оркестр. Олег Скрипка виконав з музикантами композицію "Нова радість стала", а Фагот з гурту "ТНМК" колядував разом з господинею вечора.

Серед зіркових гостей - дизайнери Ольга Навроцька і Віта Кін, ведуча Маша Єфросиніна та інші.

Гості чудово повеселилися на різдвяному гулянні (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/navro; instagram.com/mashaefrosinina; instagram.com/elena_orfeya)

Після застілля і танців гості влаштували забави на свіжому повітрі: стріляли з гармати, влаштовували багаття і феєрверки, а на завершення вечора – підпалили опудало чорта.

Також Катя показала на особистій сторінці в Instagram святкові домашні фото з Юрієм Горбуновим. Зіркове подружжя розташувалиося на підлозі з подарунками в руках – у величезних червоних коробках виявився конструктор, і ведучі згадали дитинство.

Катя та Юрій поділилися святковим настроєм (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя показала архівний дитячий новорічний знімок. Вона позує поряд з вбраною ялинкою і Дідом Морозом.