Балійська королева: Дорофєєва в провокаційному вбранні разом з Дантесом "осідлала" скутер

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирушили на новорічні канікули у теплі краї – парочка вибрала сонячний острів Балі, куди прилетіла в компанії друзів. Артисти насолоджуються місцевою кухнею, безтурботним проведенням часу і не забувають про активності – співак із задоволенням катається на серфі і підкорює місцеві високі хвилі. Його дружина вирішила поділитися яскравими емоціями з шанувальниками.

Так, Надя опублікувала в фотоблозі пару знімків з відпочинку. На першому фото вона позує в чорному топі з відкритими плечима і довгим рукавом і облягаючій спідниці міді з пікантним розрізом. Образ доповнили зручні білі кросівки на масивній підошві. Вбрання ідеально підкреслило стрункі виточені форми співачки.

На другому фото зірка "пересіла" на скутер, за кермом якого виявився її коханий чоловік. Надя обняла його за плечі. На третьому знімку вона позує в компанії подруги та завзято і весело сміється.

Надя поділилася яскравими фото з Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам припав до смаку балійскій фотосет зірки. Вони не залишили Надю без порції компліментів.

Шалено красива

балійська Queen

Красені

Вогонь

Така щаслива

Супер

Любов!

Надя, ти завжди така гарна, весела і така мотивуюча

Не обійшлося і без романтики. Так, Надя зняла свій сніданок з чоловіком, коли той ніжно тримає її за руку.

Надя Дорофєєва показала ніжності з чоловіком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розкрила інтимні подробиці про пристрасні побаченні з Володимиром Дантесом.