Барбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом

Відома українська ведуча Леся Нікітюк любить експериментувати зі стилем і образами, дивуючи своїх шанувальників. На цей раз зірка вирішила кардинально змінити імідж і з'явилася перед камерою з довгими рожевими локонами.

Кадрами з фотосесії в незвичайному образі Леді Ле поділилася у своєму Instagram .

Нікітюк позувала на вулиці в ефектному шкіряному вбранні - чорних лосинах і такого ж кольору піджаку з поясом. Ніжно-рожеві кучеряві пасма спадають нижче талії зірки, а макіяж зроблений під колір волосся, гармонійно доповнюючи лук.

Знімки були зроблені на темному тлі, так як на вулиці вже стемніло.

"Добрий вечерочек. Я тут трохи випала з інст. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.

Леся Нікітюк приголомшила фанатів новим іміджем з рожевим волоссям (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери ведучої не залишили без уваги її нову зачіску. Багато відзначили, що рожеве волосся Лесі до лиця, а також порівняли її з лялькою Барбі і світською дівою Кім Кардашьян.