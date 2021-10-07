ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Барбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 11:02
Барбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Відома українська ведуча Леся Нікітюк любить експериментувати зі стилем і образами, дивуючи своїх шанувальників. На цей раз зірка вирішила кардинально змінити імідж і з'явилася перед камерою з довгими рожевими локонами.

Кадрами з фотосесії в незвичайному образі Леді Ле поділилася у своєму Instagram.

Нікітюк позувала на вулиці в ефектному шкіряному вбранні - чорних лосинах і такого ж кольору піджаку з поясом. Ніжно-рожеві кучеряві пасма спадають нижче талії зірки, а макіяж зроблений під колір волосся, гармонійно доповнюючи лук.

Знімки були зроблені на темному тлі, так як на вулиці вже стемніло.

"Добрий вечерочек. Я тут трохи випала з інст. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.

Барбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образомБарбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образомБарбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом

Леся Нікітюк приголомшила фанатів новим іміджем з рожевим волоссям (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери ведучої не залишили без уваги її нову зачіску. Багато відзначили, що рожеве волосся Лесі до лиця, а також порівняли її з лялькою Барбі і світською дівою Кім Кардашьян.

  • Кім, це ти?!
  • Ти така як Барбі
  • Вау, тобі так прикольно
  • Круто! Зірка!
  • Яка бейба
  • Лялечка Барбі-Леся
  • Богиня!!!
  • Але рожевий колір волосся - до лиця
  • Барбі прям
  • Лесюня, ви русалонька
  • Тоо, Леся голову помила
  • Барбі з мрій
  • Рожева пантера прям! Awesome!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в топі-сітці зарядила спокусливою мотивацією і показала, як займається спортом.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення