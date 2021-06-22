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Шалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогера

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Вівторок 22 червня 2021 17:32
Шалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогера Татьяна Корячка на весіллі (фото: instagram.com/korya4ka)
Автор: RBC.UA

На минулих вихідних відомий блогер Тетяна Корячка здобула перемогу в номінації "Кращий блогер LIFE STYLE" у щорічній церемонії нагородження "Blogger awards 2021".

Перемога досить очікувана, адже більш ніж 800 тисяч послідовувачів уважно стежать за цікавим життям блогера і її сім'ї.

Таня щасливо одружена з Єнотом вже більше 8 років, вони мають 3-річну дочку Аміну. Одна з місій її блогу - донести до послідовувачів, що сім'я в житті - найголовніше. Так, у травні 2021 року Корячка перша і поки що єдина в Україні блогер, відзначила пишне вінчання. Цим вона не тільки ще міцніше зв'язала свою сім'ю, а сподівається, що ті, хто має, можливо, якісь сімейні непорозуміння, не будуть ставитися легковажно до труднощів, не будуть прагнути до розлучення, а будуть боротися за збереження сім'ї.

"Сім'я - це найсвятіше, що є у кожної людини. Не будьте легковажними! Не поспішайте розлучатися. Поговоріть, розберіться, не тікайте від проблем. Простіше простого втекти від них, складніше зберегти сім'ю. Але це просто необхідно зробити, особливо якщо ще не пішла любов і у вас спільні діти", - каже Тетяна.

Шалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераШалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераШалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераШалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераШалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераШалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогераТетяна зі своїм чоловіком (фото: прес-служба)

Святкування вінчання Корячки і Єнота було дуже пишним. До "молодят" в гості прийшли зіркові гості: Монро, Kishe, Влад Яма і Віталій Козловський. Загалом, витрачені кошти сягнули двох мільйонів гривень.

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