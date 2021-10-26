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Батарейка сідає: Дорофєєва зробила несподіване зізнання про свій стан

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Вівторок 26 жовтня 2021 11:17
Батарейка сідає: Дорофєєва зробила несподіване зізнання про свій стан Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надю Дорофєєву шанувальники завжди звикли бачити в піднесеному настрої і з посмішкою – життєрадісна дівчина є для них величезним мотиватором, прикладом і навіть іконою стилю. Але і у артистки бувають несприятливі періоди, коли вона відчувається себе виснаженою і спустошеною. Наприклад, нещодавно Надю вибила з колії відкладена прем'єра кліпу з російським репером Скриптонітом - сама артистка і шанувальники неабияк засмутилися.

Зірка вирішила зробити перед фанами особисте зізнання про себе і розповісти, яка вона насправді і що відчуває. Про це Надя написала в Instagram.

Надя розмістила відео, на якому позує і одночасно показує приголомшливі пейзажі мису Рока, що знаходиться в Португалії на Піренейському півострові. Вона посміхається в камеру і насолоджується видами.

На Наді - зручний спортивний аутфіт, що складається зі світлих штанів, сірого подовженого светри з горловиною-хомутом, трендової подовженої косухи, на голові у співачки – в'язана зручна шапка. Судячи з кадрів, на мисі вирував сильний вітер.

"Той мікроскоп, під яким я завжди перебуваю, дозволяє вам багато про мене дізнатися. Але цей мікроскоп не завжди дозволяє мені сказати, зробити або якось виразити себе так, як я хочу. Такий контроль себе став моєю життєвою афірмацією і я завжди і скрізь намагаюся бачити хороше. Але іноді батарейка сідає і у мене не особливо виходить навіть просто намагатися. І знаєте, мені здається, це теж нормально. Ну неможливо весь час на ендорфінах. Нехай будуть контрасти, вони нам всім для чогось потрібні ... так?"- поділилася особистим і накипілим співачка в підписі під роликом.

Батарейка сідає: Дорофєєва зробила несподіване зізнання про свій стан

Надя зі своєю командою весело проводить час в Португалії (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Шанувальники поспішили підтримати зірку і зізналися, що відмінно розуміють її стан, а також захопилися навколишніми пейзажами.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва зізналася у тому, що перенесла операцію.

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