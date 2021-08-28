"Бджілка" виросла: Аліна Гросу випустила нову зухвалу версію хіта свого дитинства

Українська співачка Аліна Гросу випустила нову версію свого знаменитого хіта "Бджілка". Перша версія пісні вийшла в 2002 році, коли їй було 7 років - і зробила Аліну знаменитою.

Сама співачка пояснила, що таким чином хотіла віддати пісні належне - адже хіту "Бджілка" вже 22 роки.

"Чому я вирішила зробити нову версію цієї пісні? Тому що моя Бджілка заслуговує друге життя, я і моє покоління колись виросли на ній, але те перше звучання, якому було більше 22 років, на жаль, застаріло. А на концертах мене продовжували просити "заспівай Бджілку", хоча пісня перестала бути органічною зі мною. Навіть багато артистів, популярні особистості, в тому числі Монатік зі своєю командою, 8 років тому і Гена Вітер пропонували мені оновити її, щоб вона знову стала актуальною. Дякую всім вам за пораду, а ще я хочу подякувати авторці першої Бджілки Ірині Білик за цей хіт, який став моїм квитком в шоу-бізнес", - поділилася Гросу на своїй сторінці в Instagram.

При цьому нову версію у співачки вийшло зробити зовсім іншою, більш зухвалою і сучасною. Композиція, виконана українською мовою в стилі хіп-хоп, показує подорослішалу артистку, як зовні, так і внутрішньо.

"Я дуже ціную пісню "Бджілка". Звичайно, бувало, мене злило те, що постійно просили і просять її заспівати, але вже давно змирилася з її призначенням в моєму житті. Оновлена "Бджілка" - це абсолютно новий погляд на зміст пісні, на аранжування. Я давно виношувала ідею зробити її кардинально іншою, і, здається, мені це вдалося", - зазначила Аліна.

Вперше оновлена версія пісні прозвучала на сольному концерті в Одесі. Саме "Бджілка 2.0" відкривала концерт і стала великим сюрпризом для всіх присутніх. Прем'єру нового синглу GROSU супроводжує динамічний відеоряд, в якому зібрані найяскравіші моменти з недавнього одеського концерту.

Шанувальникам нова версія пісні дуже сподобалася, про що вони повідомили в коментарях.

Наша Бджілка дорога! Пісня-гармата

Зваблива версія дитячої пісні

Обожнюю Аліну! Змінився стиль, але вже ж не дитина. Танцювальна і яка запам'ятовується пісня!

Аліна знає як здивувати фанатів! Класно вийшло, на одному диханні слухаю!

У такому стилі я ще тебе не бачив, але мені сподобалося! Як завжди талановито, і оригінально! Образ шикарний!

Пропонуємо згадати першу" Бджілку " 2002 року: