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Бебі-бум триває: Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше стали батьками

Новость на русском → Понеділок 28 вересня 2020 16:36
Бебі-бум триває: Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше стали батьками Хоакін Фенікс (фото: instagram.com/theacademy)
Автор: Ольга Турчанікова

Пара приймає поздоровлення

Оскароносний актор Хоакін Фенікс і його кохана Руні Мара стали батьками. Щаслива подія трапилася сьогодні, 28-го вересня. Актриса народила своєму обранцеві сина, якого вирішили назвати на честь покійного брата Хоакіна – Рівер. Новину численним фанатам пари повідомив режисер Віктор Косаківський на Цюріхському фестивалі. Після показу нового фільму "Гунда", продюсером якого є Фенікс, він не втримався: "До речі, у них щойно народилася дитина. Гарний син на ім'я Рівер". Для обох акторів малюк став першим дитиною.

Бебі-бум триває: Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше стали батькамиРуні Мара і Хоакін Фенікс на "Оскарі" (фото: instagram.com/theacademy)

Сама пара не коментує поповнення в сімействі. 45-річний Хоакін і 35-річна Руні відомі своєю скритністю. Пара намагається тримати особисте життя далі від сторонніх очей. Довгий час їм навіть вдавалося приховувати вагітність Мари. Тоді шанувальникам проговорилися люди з близького оточення зірок.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс і Руні Мара познайомилися на зйомках фільму "Вона", в якому виконували ролі колишніх коханих. Через якийсь час між акторами і в реалбному житті спалахнула справжня пристрасть, яка закінчилася романом і заручинами. Правда, про весілля фанати так і не почули. Цілком можливо, втім, що парочка вже давно таємно одружилася.

Бебі-бум триває: Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше стали батьками45-річний актор став батьком вперше (фото: instagram.com/theacademy)

Нагадаємо, Хоакін Фенікс став тріумфатором премії "Оскар" 2020, отримавши статуетку за роль Джокера в однойменному фільмі. Раніше актор спромігся трьох номінацій на цю премію, а також отримував масу інших значущих нагород.

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