Та, що біжить по хвилях: Нікітюк в розкішній сукні заворожила ефектними кадрами на яхті

Леся Нікітюк відпочиває на португальському острові Мадейра і не забуває балувати шанувальників гарячими знімками у крихітних бікіні. Також вона влаштувала ефектну і яскраву фотосесію на яхті, позуючи в розкішній сукні.

Леді Ле постала спиною до камери на носі корабля. На зірці - повітряне шовкове плаття синього кольору з довгими рукавами, ефектним шлейфом і відкритою спиною.

Вітер красиво розвіває наряд Нікітюк і її розпущене волосся, а поділ, що зметнувся догори, дозволяє помилуватися на довгі ніжки знаменитості.

Леся Нікітюк в шикарній сукні зі шлейфом позувала на яхті в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Спонтанне фото, ні разу не готувалася... вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - підписала фото ведуча.

Атмосферні кадри не залишили байдужими користувачів мережі і вони викупали Лесю в компліментах.