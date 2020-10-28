Біла майка на засмагле тіло: Настя Каменських поділилася секретом стильного лука

Настя Каменських відкрила секрет стильного лука

Настя Каменських обожнює радувати шанувальників стильними образами, які легко можна скопіювати або надихнутися окремими деталями. Саме на них Настя порадила звернути увагу при складанні свого образу. Наприклад, не так давно співачка з'явилася на прогулянці по Києву в чорних легинсах, об'ємному білому светрі з високим коміром і шкіряної шкірянці. Але деталлю, яка запала всім у душу і напевно запам'яталася, був чорний берет-кепі.

А на цей раз співачка постала перед фоловерами в вузькій білій майці на засмагле тіло, шкіряних штанях з металевими вставками і витонченими прикрасами. Мінімалістичний макіяж, розпущене волосся - готово!

Краса - важлива деталь (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Деталі! Звертайте на них увагу, вони однаково важливі і в житті, і в наряді", - дала лаконічну пораду Настя своїм шанувальникам.

Фоловери в боргу не залишилися і стали захоплюватися фігурою своєї улюбленої співачки і її почуттям стилю. На Настю посипалися компліменти і зізнання в любові.

Нагадаємо, що Каменських в шкірі "підняла руку" на Потапа у всіх на очах: дружини, вони такі.