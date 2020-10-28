ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біла майка на засмагле тіло: Настя Каменських поділилася секретом стильного лука

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 15:15
Біла майка на засмагле тіло: Настя Каменських поділилася секретом стильного лука Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменських відкрила секрет стильного лука

Настя Каменських обожнює радувати шанувальників стильними образами, які легко можна скопіювати або надихнутися окремими деталями. Саме на них Настя порадила звернути увагу при складанні свого образу. Наприклад, не так давно співачка з'явилася на прогулянці по Києву в чорних легинсах, об'ємному білому светрі з високим коміром і шкіряної шкірянці. Але деталлю, яка запала всім у душу і напевно запам'яталася, був чорний берет-кепі.

А на цей раз співачка постала перед фоловерами в вузькій білій майці на засмагле тіло, шкіряних штанях з металевими вставками і витонченими прикрасами. Мінімалістичний макіяж, розпущене волосся - готово!

Біла майка на засмагле тіло: Настя Каменських поділилася секретом стильного лукаКраса - важлива деталь (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Деталі! Звертайте на них увагу, вони однаково важливі і в житті, і в наряді", - дала лаконічну пораду Настя своїм шанувальникам.

Фоловери в боргу не залишилися і стали захоплюватися фігурою своєї улюбленої співачки і її почуттям стилю. На Настю посипалися компліменти і зізнання в любові.

Нагадаємо, що Каменських в шкірі "підняла руку" на Потапа у всіх на очах: дружини, вони такі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських певец стиль
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного