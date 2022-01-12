У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях

Леся Нікітюк, на відміну від зіркових колег, на новорічні свято поїхала не на екзотичний курорт, а в рідний Хмельницький. Для поїздки до рідних у неї був подвійний привід - Різдво і день народження улюбленої бабусі , якій цього року виповнилося 87 років. Але це зовсім не означає, що телезірка залишила шанувальників без цікавого контенту.

Так, в новому пості в Instagram Леді Ле показала себе у всій красі.

Вона позує на ліжку в білизні і колготах від Fendi. До слова ціна на цей особливий вид нижньої білизни становить близько 7 000 грн і більше. На ведучій - чорний бьюстье, крихітні труісікі і прозорі колготки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - повідомила Леся.

Шанувальники вирішили повправлятися в гуморі залишили кумедні коментарі під постом ведучої.