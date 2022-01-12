ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 16:51
У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк, на відміну від зіркових колег, на новорічні свято поїхала не на екзотичний курорт, а в рідний Хмельницький. Для поїздки до рідних у неї був подвійний привід - Різдво і день народження улюбленої бабусі, якій цього року виповнилося 87 років. Але це зовсім не означає, що телезірка залишила шанувальників без цікавого контенту.

Так, в новому пості в Instagram Леді Ле показала себе у всій красі.

Вона позує на ліжку в білизні і колготах від Fendi. До слова ціна на цей особливий вид нижньої білизни становить близько 7 000 грн і більше. На ведучій - чорний бьюстье, крихітні труісікі і прозорі колготки.

У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - повідомила Леся.

Шанувальники вирішили повправлятися в гуморі залишили кумедні коментарі під постом ведучої.

  • Справжня жінка! Як порвуться не викидай - цибулю поскладаєш в колготи
  • На відпочинок поїхав і приїхав назад, а колготки довго будуть служити. Може бути
  • Леся, ви вогонь
  • Яка левиця
  • Красива, стильна, мила, сексі
  • Леся, ви дуже красива і шикарна
  • Пантера
  • Колготки взимку дуже знадобляться, а острови будуть трохи пізніше
  • Сексуальна дівчина

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала, як справляється з наслідками святкування новорічних свят.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози