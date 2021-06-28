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"Білий дельфін або касатка-альбінос?" Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці (відео)

Новость на русском →
Понеділок 28 червня 2021 15:25
"Білий дельфін або касатка-альбінос?" Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці (відео) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк після довгої перерви повернулася до улюбленої роботи - зйомок у розважально-пізнавальному шоу " Хто зверху?". Вона вже щедро ділиться фото і відео зі студії в Instagram і інтригує шанувальників, натякаючи, що нові випуски будуть більш ніж цікаві, а зіркові гості – зможуть здивувати. Так, разом зі своїм співведучим Сергієм Притулою Леді Ле вже встигла постригти прямо на знімальному майданчику засмучену програшем Наталію Могилевську. Але це далеко не єдиний епатажний вчинок Лесі.

В Instagram вона постала перед шанувальниками в екстремальному образі.

Леся приміряла дуже епатажний навіть для себе лук - рожевий перуку з довгим волоссям і густим чубчиком і блискуче "вбрання русалки" зі справжнім пишним хвостом-шлейфом. Костюм був щедро прикрашений дощиком-бахромою і ідеально повторював контури тіла ведучої.

Вона записала коротке кумедне відео, на якому, лежачи на підлозі, робить хвилеподібні рухи всім тілом, демонструючи гнучкість і пластику.

"Best of the day…"Хто Зверху", - підписала Леді Ле незвичайні кадри зі зйомок нового сезону розважального шоу.

Шанувальники тут же почали розхвалювати і образ, і почуття гумору зірки, а також відпускати компліменти і жарти.

  • Леся, ти схожа на русалочку
  • Це білий дельфін або касатка-альбінос?
  • Рибка! Таранька. Леся - богиня водички
  • Зірки повинні сяяти
  • Неперевершена
  • Сьогодні я Русалка, я створюю хвилі
  • Русалочка Лесітель (вільний переклад імені диснеївської русалочки Аріель)
  • Вау, прекрасна
  • Бомбічне вбрання

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк осікла недоброзичливців і розповіла про разючі зміни в житті.

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Леся Нікітюк
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