"Білий дельфін або касатка-альбінос?" Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці (відео)

Леся Нікітюк після довгої перерви повернулася до улюбленої роботи - зйомок у розважально-пізнавальному шоу " Хто зверху?". Вона вже щедро ділиться фото і відео зі студії в Instagram і інтригує шанувальників, натякаючи, що нові випуски будуть більш ніж цікаві, а зіркові гості – зможуть здивувати. Так, разом зі своїм співведучим Сергієм Притулою Леді Ле вже встигла постригти прямо на знімальному майданчику засмучену програшем Наталію Могилевську. Але це далеко не єдиний епатажний вчинок Лесі.

В Instagram вона постала перед шанувальниками в екстремальному образі.

Леся приміряла дуже епатажний навіть для себе лук - рожевий перуку з довгим волоссям і густим чубчиком і блискуче "вбрання русалки" зі справжнім пишним хвостом-шлейфом. Костюм був щедро прикрашений дощиком-бахромою і ідеально повторював контури тіла ведучої.

Вона записала коротке кумедне відео, на якому, лежачи на підлозі, робить хвилеподібні рухи всім тілом, демонструючи гнучкість і пластику.

"Best of the day…"Хто Зверху", - підписала Леді Ле незвичайні кадри зі зйомок нового сезону розважального шоу.

Шанувальники тут же почали розхвалювати і образ, і почуття гумору зірки, а також відпускати компліменти і жарти.