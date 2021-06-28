"Білий дельфін або касатка-альбінос?" Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці (відео)
Леся Нікітюк після довгої перерви повернулася до улюбленої роботи - зйомок у розважально-пізнавальному шоу " Хто зверху?". Вона вже щедро ділиться фото і відео зі студії в Instagram і інтригує шанувальників, натякаючи, що нові випуски будуть більш ніж цікаві, а зіркові гості – зможуть здивувати. Так, разом зі своїм співведучим Сергієм Притулою Леді Ле вже встигла постригти прямо на знімальному майданчику засмучену програшем Наталію Могилевську. Але це далеко не єдиний епатажний вчинок Лесі.
В Instagram вона постала перед шанувальниками в екстремальному образі.
Леся приміряла дуже епатажний навіть для себе лук - рожевий перуку з довгим волоссям і густим чубчиком і блискуче "вбрання русалки" зі справжнім пишним хвостом-шлейфом. Костюм був щедро прикрашений дощиком-бахромою і ідеально повторював контури тіла ведучої.
Вона записала коротке кумедне відео, на якому, лежачи на підлозі, робить хвилеподібні рухи всім тілом, демонструючи гнучкість і пластику.
"Best of the day…"Хто Зверху", - підписала Леді Ле незвичайні кадри зі зйомок нового сезону розважального шоу.
Шанувальники тут же почали розхвалювати і образ, і почуття гумору зірки, а також відпускати компліменти і жарти.
- Леся, ти схожа на русалочку
- Це білий дельфін або касатка-альбінос?
- Рибка! Таранька. Леся - богиня водички
- Зірки повинні сяяти
- Неперевершена
- Сьогодні я Русалка, я створюю хвилі
- Русалочка Лесітель (вільний переклад імені диснеївської русалочки Аріель)
- Вау, прекрасна
- Бомбічне вбрання
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк осікла недоброзичливців і розповіла про разючі зміни в житті.