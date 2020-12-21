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Вагітна 42-річна Василина Фролова підхопила коронавірус

Новость на русском → Понеділок 21 грудня 2020 13:54
Вагітна 42-річна Василина Фролова підхопила коронавірус Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Світлана Мащенко

42-річна телеведуча Василіса Фролова, яка виношує первістка, захворіла на коронавірус.

Про діагноз Фролова розповіла у своєму Instagram, поскаржившись на проблеми з нюхом.

"Ніколи ще нашатир так не пах. #привітковід", - написала вона.

Вагітна 42-річна Василина Фролова підхопила коронавірус

Василіса Фролова захворіла на коронавірус (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ведучій побажали якнайшвидшого одужання і легкого перебігу хвороби. Ось що пишуть в коментарях користувачі:

  • "Нехай пройде найлегшим шляхом
  • Легкого перебігу і швидше одужати!
  • Нехай у вас обох все буде гаразд!
  • Блін, Васечка. Сподіваюся що тільки нюх пропав і через три дні все мине.
  • Одужуй, співчуваю! Зате малюк народиться з антитілами, так що в поганій новини є і позитив!

Зазначимо, що Василіса Фролова проявляє активність під час вагітності. Нещодавно вона похвалилася заняттями по flying-yoga, а в попередньому пості у соцмережі виклала знімки з відвертої фотосесії, на яких поза і оверсайз-одяг прикриває її цікаве становище.

Вагітна 42-річна Василина Фролова підхопила коронавірус

Василіса Фролова знялася у відвертій фотосесії (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василіса Фролова родом з Харкова. Її справжнє ім'я Юлія. Вона починала свою кар'єру з моделінгу. Двічі заслужила титул "Miss Beautiful Body of the world" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, в Росії і у Франції.

У 2003 році стала ведучою на каналі М1. Зараз Василіса Фролова продовжує свою кар'єру як ведуча на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на Радіо "НВ".

Офіційно дівчина ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього. При цьому білявка не приховує, що у неї є коханий - її цивільний чоловік.

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