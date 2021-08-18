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Вагітна Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом: "бідна жінка"

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Київ, Середа 18 серпня 2021 15:32
Вагітна Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом: "бідна жінка" Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Катя Осадча зараз перебуває на останньому місяці вагітності, однак вона продовжує активно працювати і відвідувати світські заходи. Днями зірка разом з чоловіком побувала на прем'єрі фільму в кіно. Уважні шанувальники тут же відзначили. що на фото з події вона виглядає втомленою.

Спільним знімком з дружиною з допрем'єрного показу мультфільму "Гулівер повертається" поділився в Instagram Юрій Горбунов.

Осадча позувала в білій сукні на запах, яка підкреслила її дуже значний животик. Замість звичних туфель на шпильці Катя вибрала зручні чорно-білі балетки. Волосся ведуча зібрала ззаду, а в якості стильного аксесуара додала рожевий обідок.

Горбунов був у чорній сорочці і білих штанях, які поєднав з чорно-білими кедами.

"Ура! Кіно!" - підписав фото Юрій.

Вагітна Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом: &quot;бідна жінка&quot;

Юрій Горбунов вийшов у світ з вагітною дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Відзначимо, що в руках у Каті мікрофон - вона явно не тільки дивилася кіно, але і працювала.

Фолловери не забули про компліменти зірковій парі, проте деякі відзначили, що Осадча виглядає втомленою і їй явно пора в декретну відпустку.

  • Бідна жінка. У неї є передпологова відпустка?
  • У неї вже вид втомлений!
  • Ви неймовірно гарна пара
  • Ой, напевно народжувати вже зовсім скоро. Каті треба відпрацювати ще вечір прем'єр і хай відпочиває і набирається сил, щастя і здоров'я я вашій родині
  • Крута пара
  • Ви супер пара! Бажаю щастя!
  • Пора в декрет
  • Класна пара
  • Юра, гарний, а Катя красунечка

Раніше ми писали, що Осадча з чоловіком і Потапом з Каменських з розмахом відгуляли на вечірці Baby shower, яку Горбунов влаштував для вагітної дружини.

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