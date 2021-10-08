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Вагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпильках

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США, П'ятниця 08 жовтня 2021 21:23
Вагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпильках Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер і її 29-річний бойфренд Тревіс Скотт зараз в очікуванні другої дитини. І тепер щаслива матуся не упускає можливості продемонструвати животик, надягаючи облягаючі вбрання.

Новий образ Дженнер вийшов провокаційним і стильним. Дівчина позує в яскраво-червоному костюмі.

Свою другу вагітність Кайлі Дженнер мріяла приховати, як і першу. Про появу на світ Стормі світ дізнався буквально, коли подія вже сталася. Але бізнесвумен не вдалося тримати інтригу вдруге, оскільки інсайдери поспішили розповісти правду. І тепер молода мама показує свою фігуру у всій красі. Напередодні Кайлі запостила серію нових знімків, на яких продемонструвала помітно більш кругленький живіт.

Вагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпилькахВагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпилькахВагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпилькахВагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпилькахВагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпилькахКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фотографіях Кайлі позує в яскраво-червоному комбінезоні від Richard Quinn, який обтягнув тіло дівчини. На плечі вона накинула червоний плащ з перебільшеними плечима, а на ноги взула ботильйони на високих підборах. Завершили образ яскравий макіяж і укладка на прямий проділ.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 модних варіантів плащів, які вибирають зірки цієї осені.

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