Вагітна Кайлі Дженнер вийшла в світ в облягаючому комбінезоні і на шпильках

24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер і її 29-річний бойфренд Тревіс Скотт зараз в очікуванні другої дитини. І тепер щаслива матуся не упускає можливості продемонструвати животик, надягаючи облягаючі вбрання.

Свою другу вагітність Кайлі Дженнер мріяла приховати, як і першу. Про появу на світ Стормі світ дізнався буквально, коли подія вже сталася. Але бізнесвумен не вдалося тримати інтригу вдруге, оскільки інсайдери поспішили розповісти правду. І тепер молода мама показує свою фігуру у всій красі. Напередодні Кайлі запостила серію нових знімків, на яких продемонструвала помітно більш кругленький живіт.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фотографіях Кайлі позує в яскраво-червоному комбінезоні від Richard Quinn, який обтягнув тіло дівчини. На плечі вона накинула червоний плащ з перебільшеними плечима, а на ноги взула ботильйони на високих підборах. Завершили образ яскравий макіяж і укладка на прямий проділ.