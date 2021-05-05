Вагітна Осадча в бікіні сполошила мережу, а Горбунов з сином показали чоловічу силу
Катя Осадча і Юрій Горбунов втекли з весняного Києва в спекотну літню Туреччину. Пара насолоджується море і походом в гори, проводить час на яхті і загоряє та купається в блакитній воді.
Так, ведучі поділилися новою порцією знімків в Instagram.
Катя в темно-синьому бікіні влаштувала заплив в море і показала кілька червоних кадрів, де з усмішкою розсікає водну гладь.
"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", - констатувала ведуча.
Юрій приєднався до коханої і показав спільне фото, на якому ведучі пливуть на зустріч один до одного. "Ми коралі", - залишив підпис до кадру шоумен.
Катя і Юрій влаштували спільний заплив (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники почали цікавитися, чи не холодно було плавати Каті і турбуватися про неї. Також вони викупали Катю і Юрія в компліментах.
- Вам не холодно?
- У травні море на Егейському узбережжі не дуже тепле. Як водичка?
- Дуже красиве фото
- Як русалка в океані
- Яка чудова фотографія
- Як водичка?! Мені здається прохолодна... Ви молодці, моржі
- Морські зірки
- Ви - це щастя і любов
Ведучий поділився також рідкісним фото з синочком, який полетів на відпочинок разом з батьками. Тато і малюк "рухають" з місця кам'яну невелику вежу, яка стоїть під кутом до землі.
Юрій зі сном зробили кумедний кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Разом ми - сила", - підписав фото з Ванею гордий ТАТтато.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов і Катя Осадча, а також інші зіркові сім'ї показали, як відзначають Великдень.