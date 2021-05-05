Вагітна Осадча в бікіні сполошила мережу, а Горбунов з сином показали чоловічу силу

Катя Осадча і Юрій Горбунов втекли з весняного Києва в спекотну літню Туреччину. Пара насолоджується море і походом в гори , проводить час на яхті і загоряє та купається в блакитній воді.

Катя в темно-синьому бікіні влаштувала заплив в море і показала кілька червоних кадрів, де з усмішкою розсікає водну гладь.

"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", - констатувала ведуча.

Юрій приєднався до коханої і показав спільне фото, на якому ведучі пливуть на зустріч один до одного. "Ми коралі", - залишив підпис до кадру шоумен.

Катя і Юрій влаштували спільний заплив (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники почали цікавитися, чи не холодно було плавати Каті і турбуватися про неї. Також вони викупали Катю і Юрія в компліментах.

Вам не холодно?

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Ведучий поділився також рідкісним фото з синочком, який полетів на відпочинок разом з батьками. Тато і малюк "рухають" з місця кам'яну невелику вежу, яка стоїть під кутом до землі.

Юрій зі сном зробили кумедний кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Разом ми - сила", - підписав фото з Ванею гордий ТАТтато.