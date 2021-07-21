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Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: "дві з половиною людини"

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Середа 21 липня 2021 16:32
Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: "дві з половиною людини" Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Вагітна телеведуча Катя Осадча багато працює, але знаходить час і на відпочинок. Зірка поділилася в мережі милим знімком зі своїм молодшим сином Іваном.

Сонячний кадр з річкової прогулянки був опублікований в Instagram теледіви.

На фото Катя з малюком сидять на носі яхти, при цьому вона ніжно обіймає сина. Іван дивиться вперед, розташувавшись спиною до камери, а його зіркова мама повернула голову в сторону, милуючись пейзажами.

Для відпочинку на яхті Осадча вибрала довге вільне блакитне плаття з принтом. Волосся вона зібрала в пучок і доповнила лук сонцезахисними окулярами.

"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - жартівливо підписала знімок ведуча.

Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: &quot;дві з половиною людини&quot;

Вагітна Катя Осадча розчулила ніжним фото з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі тут же почали писати, що на фото вже три людини, а також залишили Каті багато теплих слів і побажань.

  • Чому дві з половиною? Три. Дитина така же як і ви і він теж бажає всім щастя
  • Бажаю вам щастя.
  • Легеньких вам пологів, Катю
  • Обожнюю вашу родину.
  • Милі такі
  • чому з половиною??? там вже повноцінна людина.
  • Не з половиною, там вже повноцінна людинка, тому на фото 3 прекрасні людини, просто одна Ще грає з нами в хованки
  • Катю, це вже три людини. Здоров'я Вам
  • Материнство це найкраща і найдорожча жіноча прикраса і Вам вона неймовірно пасує!
  • Яка Ви гарна. Такий жіночий спокій на фото. Дуже гарно!
  • Катюша, не ображай самого маленького чоловічка, сердечко б'ється значить вже не "півлюдини",.Вас троє! Яке щастя!!!
  • Синуля навіть ззаду на свого тата схожий

Раніше ми писали, що вагітна Осадча похвалилася розкішною сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень.

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