Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: "дві з половиною людини"
Вагітна телеведуча Катя Осадча багато працює, але знаходить час і на відпочинок. Зірка поділилася в мережі милим знімком зі своїм молодшим сином Іваном.
Сонячний кадр з річкової прогулянки був опублікований в Instagram теледіви.
На фото Катя з малюком сидять на носі яхти, при цьому вона ніжно обіймає сина. Іван дивиться вперед, розташувавшись спиною до камери, а його зіркова мама повернула голову в сторону, милуючись пейзажами.
Для відпочинку на яхті Осадча вибрала довге вільне блакитне плаття з принтом. Волосся вона зібрала в пучок і доповнила лук сонцезахисними окулярами.
"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - жартівливо підписала знімок ведуча.
Вагітна Катя Осадча розчулила ніжним фото з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі тут же почали писати, що на фото вже три людини, а також залишили Каті багато теплих слів і побажань.
- Чому дві з половиною? Три. Дитина така же як і ви і він теж бажає всім щастя
- Бажаю вам щастя.
- Легеньких вам пологів, Катю
- Обожнюю вашу родину.
- Милі такі
- чому з половиною??? там вже повноцінна людина.
- Не з половиною, там вже повноцінна людинка, тому на фото 3 прекрасні людини, просто одна Ще грає з нами в хованки
- Катю, це вже три людини. Здоров'я Вам
- Материнство це найкраща і найдорожча жіноча прикраса і Вам вона неймовірно пасує!
- Яка Ви гарна. Такий жіночий спокій на фото. Дуже гарно!
- Катюша, не ображай самого маленького чоловічка, сердечко б'ється значить вже не "півлюдини",.Вас троє! Яке щастя!!!
- Синуля навіть ззаду на свого тата схожий
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