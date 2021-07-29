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Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: "важливо не набрати зайвого"

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Белек, Туреччина, Четвер 29 липня 2021 16:29
Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: "важливо не набрати зайвого" Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Катя Осадча, яка чекає третю дитину, намагається по повній насолодитися літом і морем до появи малюка. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вона відпочиває в Туреччині, балуючи шанувальників пляжними кадрами. При цьому зірка намагається не набрати зайвого і розкрила свої способи цього домогтися.

У своєму Instagram Катя показала милий літній лук і поділилася секретами підтримки фігури.

Ведуча позувала у вільній чорній сукні, панамці і темних окулярах. Солом'яна пляжна сумка і нитка перлів на шиї завершують образ зірки. Її волосся ще вологе після купання і трохи розпатлане, що додає знімкам особливої чарівності.

Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: &quot;важливо не набрати зайвого&quot;Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: &quot;важливо не набрати зайвого&quot;Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: &quot;важливо не набрати зайвого&quot;

Катя Осадча зачарувала квітучим видом на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зізналася, що намагається не набрати зайвого на відпочинку, адже потім їй буде особливо складно його позбутися.

Розкрила вона і лайфхаки,, які їй допомагають.

"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поділилася Катя.

Користувачі мережі почали ділитися своїми секретами, а також захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом ведучої.

  • Ви красуня
  • Катюша, яка ти красуня, здоров'я вам з малятком
  • Дуже гарна!
  • Чарівна
  • Вам до лиця вагітність
  • Життя занадто коротке і швидкоплинне, щоб постійно собі у чомусь відмовляти. Їм все що хочу і коли хочу
  • Катя, Ви прекрасні
  • Як 25-річна дівчинка
  • Яка ви красива
  • Буде дівчинка, це видно!
  • Катюша виглядаєш бомбезно! Образ прекрасний, не впізнала поки не прочитала. РЕСПЕКТ!

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов захопили щасливим фото зі світського заходу.

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