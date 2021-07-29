Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: "важливо не набрати зайвого"
Телеведуча Катя Осадча, яка чекає третю дитину, намагається по повній насолодитися літом і морем до появи малюка. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вона відпочиває в Туреччині, балуючи шанувальників пляжними кадрами. При цьому зірка намагається не набрати зайвого і розкрила свої способи цього домогтися.
У своєму Instagram Катя показала милий літній лук і поділилася секретами підтримки фігури.
Ведуча позувала у вільній чорній сукні, панамці і темних окулярах. Солом'яна пляжна сумка і нитка перлів на шиї завершують образ зірки. Її волосся ще вологе після купання і трохи розпатлане, що додає знімкам особливої чарівності.
Катя Осадча зачарувала квітучим видом на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
Осадча зізналася, що намагається не набрати зайвого на відпочинку, адже потім їй буде особливо складно його позбутися.
Розкрила вона і лайфхаки,, які їй допомагають.
"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поділилася Катя.
Користувачі мережі почали ділитися своїми секретами, а також захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом ведучої.
- Ви красуня
- Катюша, яка ти красуня, здоров'я вам з малятком
- Дуже гарна!
- Чарівна
- Вам до лиця вагітність
- Життя занадто коротке і швидкоплинне, щоб постійно собі у чомусь відмовляти. Їм все що хочу і коли хочу
- Катя, Ви прекрасні
- Як 25-річна дівчинка
- Яка ви красива
- Буде дівчинка, це видно!
- Катюша виглядаєш бомбезно! Образ прекрасний, не впізнала поки не прочитала. РЕСПЕКТ!
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов захопили щасливим фото зі світського заходу.