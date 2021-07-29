Вагітна Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку: "важливо не набрати зайвого"

Телеведуча Катя Осадча, яка чекає третю дитину, намагається по повній насолодитися літом і морем до появи малюка. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вона відпочиває в Туреччині, балуючи шанувальників пляжними кадрами . При цьому зірка намагається не набрати зайвого і розкрила свої способи цього домогтися.

Ведуча позувала у вільній чорній сукні, панамці і темних окулярах. Солом'яна пляжна сумка і нитка перлів на шиї завершують образ зірки. Її волосся ще вологе після купання і трохи розпатлане, що додає знімкам особливої чарівності.

Катя Осадча зачарувала квітучим видом на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зізналася, що намагається не набрати зайвого на відпочинку, адже потім їй буде особливо складно його позбутися.

Розкрила вона і лайфхаки,, які їй допомагають.

"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поділилася Катя.

Користувачі мережі почали ділитися своїми секретами, а також захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом ведучої.