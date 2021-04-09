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Вагітна дружина Добриніна розсекретила свою вагу: ніжне фото

Новость на русском → Дубай, П'ятниця 09 квітня 2021 10:32
Вагітна дружина Добриніна розсекретила свою вагу: ніжне фото Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Переможниця шоу "Холостяк" і дружина шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз на 6 місяці вагітності, розсекретила свою нинішню вагу.

У своєму Instagram дівчина поділилася ніжними фото, зробленими біля дзеркала.

Даша позує в короткому топі з оголеним животом, ніжно поклавши на нього руку.

"69 кілограмів любові виглядають ось так", - підписала кадри Квіткова.

Вагітна дружина Добриніна розсекретила свою вагу: ніжне фотоВагітна дружина Добриніна розсекретила свою вагу: ніжне фото

Даша Квіткова показала оголений вагітний живіт і розкрила свою вагу (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що до вагітності її вага була 55 кілограмів.

Зазначимо, що фото були зроблені в готелі в Дубаї, куди Добринін несподівано відвіз кохану, щоб відпочити перед народженням дитини. Для неї це стало приємним сюрпризом.

"Прокидайся, у тебе є 20 хвилин, щоб зібрати валізу. Саме з цих слів розпочалався сьогодні мій ранок. Мене довго вмовляти не треба, тому через 30 хвилин ми вже сиділи в таксі і поїхали в аеропорт. Наше тріо відправляється в тепло. Люблю нашу сім'ю за спонтанність. Куди ми? Туди, де я ніколи не була. Чоловік везе нас в Дубай", - розповіла днем раніше дівчина.

У сториз вона поділилася, що політ перенесла нормально, лікар його схвалив, і сказав, що це ніяк не зашкодить плоду.

В коментарях шанувальники обсипають Дашу компліментами і відзначають, що вона чудово виглядає.

  • Ви прекрасні в вашому положенні
  • Прекрасна
  • Найпрекрасніша фігура
  • Яка ти гарна. Найщиріший, неймовірний блогер!
  • Неймовірно ніжна
  • Дуже гарна
  • найпрекрасніші 69 кг
  • Як мило
  • Ви просто чудові
  • Чарівна!
  • Жіночна і красива
  • Який пузік

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, як довго намагалася завагітніти і купувала тести по 20 штук в день.

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