Вагітна дружина Добриніна розсекретила свою вагу: ніжне фото

Переможниця шоу "Холостяк" і дружина шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз на 6 місяці вагітності , розсекретила свою нинішню вагу.

Даша позує в короткому топі з оголеним животом, ніжно поклавши на нього руку.

"69 кілограмів любові виглядають ось так", - підписала кадри Квіткова.

Даша Квіткова показала оголений вагітний живіт і розкрила свою вагу (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що до вагітності її вага була 55 кілограмів.

Зазначимо, що фото були зроблені в готелі в Дубаї, куди Добринін несподівано відвіз кохану, щоб відпочити перед народженням дитини. Для неї це стало приємним сюрпризом.

"Прокидайся, у тебе є 20 хвилин, щоб зібрати валізу. Саме з цих слів розпочалався сьогодні мій ранок. Мене довго вмовляти не треба, тому через 30 хвилин ми вже сиділи в таксі і поїхали в аеропорт. Наше тріо відправляється в тепло. Люблю нашу сім'ю за спонтанність. Куди ми? Туди, де я ніколи не була. Чоловік везе нас в Дубай", - розповіла днем раніше дівчина.

У сториз вона поділилася, що політ перенесла нормально, лікар його схвалив, і сказав, що це ніяк не зашкодить плоду.

В коментарях шанувальники обсипають Дашу компліментами і відзначають, що вона чудово виглядає.