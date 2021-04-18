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Вагітна дружина Добриніна розповіла про свого найкращого друга

Новость на русском → Дубай, Неділя 18 квітня 2021 09:35
Вагітна дружина Добриніна розповіла про свого найкращого друга Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Екс-"Холостяк" Микита Добринін разом зі своєю вагітною дружиною Дашею Квітковою продовжують відпочивати в Дубаї. Пара вирішила з'їздити у відпустку перед народженням дитини і їм так сподобалося в ОАЕ, що вони залишилися ще на тиждень, насолоджуючись пляжним відпочинком, цікавими прогулянками і смачною їжею. Дівчина поділилася новим атмосферним фото та розповіла про роль дружби в своєму житті.

Кадр з берега Перської затоки Даша оприлюднила у своєму Instagram.

Квіткова зображена босоніж на піску біля кромки води спиною до камери. На ній - вільне біле плаття, що майорить на вітрі. Майбутня мама явно милується красивим заходом сонця.

Вагітна дружина Добриніна розповіла про свого найкращого друга

Даша Квіткова зачарувала знімком біля океану на заході сонця (фото: instagram.com/kvittkova)

Переможниця шоу "Холостяк" зізналася, що вірить у справжню дружбу, адже в її житті вона є.

"Я за дружбу. За взаємну і трушну дружбу. Знаєте, таку де розуміють і підтримують один одного, відчувають іншого як самого себе, допомагають і не вимагають нічого взамін, а у відносинах відчувається простота і легкість. Таку, де немає місця зверхності або змаганню хто краще, де вміють слухати і визнавати свої помилки. Таку, де ти можеш довірити найпотаємнішу таємницю і знати, що вона не піде нікуди далі, де довіра існує без всяких меж. Таку, де можуть бути не згодні з твоєю думкою і вважати твої вчинки дурними, але не боятися говорити про це прямо і все одно залишатися поряд. Таку, де з тобою не тільки у погані моменти, але і в найсолодші періоди життя, де можуть з задоволенням розділити з тобою щастя без зловтіхи, а турбота буде відчуватися навіть на відстані", - поділилася блогер.

Також Даша зазначила, що її кращим другом є її чоловік, але у неї є і хороші подруги.

"Мій найкращий друг — мій чоловік. Але я щаслива, що в моєму житті є і жіноча дружба. В ній немає місця заздрості і зарозумілості, ми всі рівні. Ми обираємо одне одного добровільно і по любові. І знаємо, що нам буде класно де завгодно. Головне разом", - підсумувала дівчина.

Вагітна дружина Добриніна розповіла про свого найкращого другаДаша Квіткова та Микита Добринін відпочивають в Дубаї (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше вагітна Даша Квіткова нарвалася на критику через неоднозначну заяву про чоловіка і дітей.

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