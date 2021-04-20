Вагітна дружина Віктора Павліка показала кругленький животик (відео)

Вагітна дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала помітно кругленький животик і зробила зізнання про своє самопочуття.

У своєму Instagram дівчина опублікувала відеоролик, в якому вона крутиться перед дзеркалом, показуючи себе з усіх сторін.

На відео 26-річна Репяхова позувала в білій в дрібний принт піжамі і спеціальному бандажі для вагітних.

Майбутня мама зазначила, що це пристосування їй дуже допомогло.

"Практично тиждень ходжу в легендарному німецькому поясі-бандажі і думаю, як добре, що я його знайшла. Головні його функції: бандаж підтримує живіт, знімає напругу в спині та попереку, йдуть ниючі відчуття, стає менше втома, відчувається прямо легкість", - поділилася Катерина.

Крім того, в майбутньому це допоможе швидше повернути форму після пологів.



"А ще носіння цього бандажа дуже впливає на відновлення фігури після пологів: обіцяють, що талія повернеться набагато швидше. Що дуже важливо - безпека: бандаж ніде не передавлює і не заважає рухам майбутньої мами, він ні в якому разі не зашкодить малюкові. непомітний під одягом. А ви носили бандаж під час вагітності? І чи боліла спина?" - написала дружина Павліка.

Користувачі мережі відзначили, що Катерині дуже личить "цікаве положення", а також поділилися своїм досвідом носіння бандажа.