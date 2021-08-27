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Вагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікіні

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П'ятниця 27 серпня 2021 21:22
Вагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікіні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем показала нову серію фото в купальнику. Пишнотіла модель вибрала червоне бікіні, яке ледь стримувало її знамениті форми і підкреслило вагітний животик.

Модель підписала знімок романтично і мило: "Моє серце і живіт наповнені".

Ешлі Грем позує, стоячи у воді і весело сміючись. Дівчина одягла яскраво-червоний купальник і червону панаму в клітинку. А з аксесуарів вибрала сережки, намиста і ланцюжок на талію. На другому фото поруч з нею сидить її старший син Айзек. А ще на одній картинці знаменита американська модель позує в готелі. На всіх фото її животик вже значних розмірів. Скоріше за все, Грем стане двічі мамою вже зовсім скоро.

Фанати почали хвалити пост красуні, називаючи її "красивою матусею", "найкращою" і просто "чарівною". А також, що їй дуже личить бути вагітною. Як відомо, у Ешлі неймовірно лояльна аудиторія, яка завжди готова підтримати її.

Вагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікініВагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікіні

Вагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікініВагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікініЕшлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Раніше Ешлі Грем також показала кілька знімків, на яких фігурують всі члени її сім'ї. Модель продемонструвала, як пройшла її відпустка в компанії чоловіка і Айзека.

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