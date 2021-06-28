Вагітну Осадчу в кокетливому вбранні раптово розкритикували в мережі: "вже не актуально"

Катя Осадча і Юрій Горбунов стали саме тими щасливчиками, яким довелося випробувати всі примхи липневої бурі і шторму в Україні на собі - пара опинилася в епіцентрі катаклізмів під час перельоту з Києва до Львова, їм довелося переживати за свою безпеку, але все обійшлося. Так, ведучі встигли не тільки попрацювати, а й відпочити, прогулявшись по мальовничому історичному центру міста. Катя та Юрій прибули до Львова на гучний музичний захід у творчому житті України - Leopolis Jazz Festival.

Зіркова сім'я поділилася барвистими кадрами з фестивалю в Instagram .

Останнім часом вагітна Катя все частіше віддає перевагу вбранням в світлих тонах - вона із задоволенням носити молочні сукні і натуральної тканини, які роблять ведучу в цікавому положенні ще більш ніжною і жіночною. Цей світський вихід не став винятком.

Катя обрала сукню на запах, прикрашену рюшами і цікавою деталлю – комірцем-чокером. Літній аутфіт дозволив Каті показати стрункі ніжки. Вона доповнила своє вбрання зручними еспадрільями і одягла фірмовий аксесуар – крислатий солом'яний капелюшок.

Катя Осадча та Юрій Горбунов побували на джазовому фестивалі у Львові (фото: instagram.com/kosadcha)

На одному з кадрів ведуча позує в білому піджаку - трендовому елементі гардеробу, який виручить в будь-яких обставинах і стане відмінною базою.

До слова, саме розріз плаття став причиною палких суперечок під фото Каті і Юрія.

Хочу, щоб закінчилася мода на демонстрацію ніг в розрізі суконь. І поза вже не цікава, і ноги не найкращі

Одне питання - навіщо так ніжку виставляти

Виставляти голі ноги вже не актуально! Або це змагання у кого краще? Так у кого ж: Кароль? Нікітюк? Могилевська? Полякова?

Були й ті, хто гідно оцінив кокетливе і одночасно елегантне вбрання знаменитості і зробив компліменти парі Каті і Юрія.