Бере і стильна куртка через плече: Світлана Тарабарова показала, як модно одягатися цієї осені

Співачка демонструє стильний наряд

Світлана Тарабарова у вересні вдруге стала мамою – на світ з'явилася її крихта-дочка. Зараз співачка потихеньку приходить до тями і, нарешті, по її визнанню, повернула підбори в своє життя.

На цей раз співачка показала своїм фоловерам, як модно одягатися цієї осені. Навіть якщо ви мама двох діточок і турбот у вас вище даху, це не означає, що вам не потрібно радувати оточуючих своєю красою, такий посил, здається, несе новий пост в мироблозі Світлани.

Отже, щаслива мама стоїть у бежевій куртці, а яскравий образ лук - стильний берет, який співачка зсунула на потилицю. Також через плече Світлана перекинула незвичайну дизайнерську сумочку. Співачка, як завжди, радісно посміхається і просто світиться щастям.

Світлана Тарабарова: з такою посмішкою не замерзнеш (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Усе, чого тобі не вистачає - у серці сонця, віри в себе".

З якої пісні світлої сторони музики ці слова? Пам'ять пам'ятаєте?

Вони зараз нам всім, як ніколи потрібні", - написала Тарабарова.

Нагадаємо, що раніше Світлана Тарабарова порадувала шанувальників розповіддю про крихітку-сина. Схоже, материнство повністю поглинуло співачку, але вона від цього стає все щасливіше з кожним днем.