Нескінченна любов: Санта Дімопулос захопила мережу зворушливими знімками з дітьми

Артистка захопила мережу зворушливими знімками

Санта Дімопулос - одна з найяскравіших учасниць проекту "Танці з зірками 2020", але шанувальники обожнюють її не тільки за уміння відстояти себе на танцполі, а й за вміння поєднати роль артистки з роллю матері і дружини, і розумниця, і красуня! Нещодавно Дімопулос зізналася, що чоловік ревнує її до партнера по паркету.

А на цей раз співачка захопила фанатів зворушливими знімками з дітьми: у старшого сина Санти Даніеля день народження. В честь такого свята вона зробила великий відвертий пост-визнання в любові у своєму мікроблозі вже зовсім дорослому хлопчикові.

Санта Дімопулос з дітьми (фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Моя нескінченна любов, мій перворідний, мій друг, учитель, душа моя, гордість і радість! 12 років абсолютного щастя та вдячності за таку дитину. В тобі стільки добра, енергії, світла і харизми! Ти відкритий до цього світу і твоя усмішка осяює все навколо! Ти назавжди залишаєш слід у житті всіх, хто зустрів тебе одного разу.

Рідний, йди по життю з відкритим серцем і своєю променистою посмішкою. Завжди будь собою - особливим, яскравим, сміливим, веселим! Будь щасливий, вір в себе і ніколи не здавайся! І завжди знай - я поруч і безмежно тебе люблю", - написала Санта і зворушила мережу буквально до сліз.

На знімках хлопчик весело посміхається, а на одному з фото Санта стоїть з сином і малою донею Софією. Фоловерам сподобалися яскраві зворушливі знімки, вони з радістю побажали хлопчикові рости щасливим і досягати таких успіхів, яких йому тільки заманеться.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос розповіла про свої стосунки з жінками.