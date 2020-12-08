Нескінченно мило: Осадча та Горбунов з сином декорували стильну ялинку

Провідні показали новорічний декор дому

Катя Осадча та Юрій Горбунов дуже цінують сімейний затишок – пара намагається якомога частіше проводити час з маленьким синочком Іваном, який росте і розвивається просто на очах. Правда, обличчя малюка ведучі все ще приховують, але нещодавно Юрій вперше показав його, але хлопчик був в шапці і масці, проте шанувальники змогли розгледіти очі дитини. Тепер же ведучий поділився фото нарядженої святкової ялинки, яку декорував разом з дружиною і сином.

Юрій повідомив, що неділю без "Танців з зірками" вирішив використати з толком – сім'я прикрасила ялинку, розвісила блискучі іграшки і створила в будинку святкову атмосферу. Батькам допоміг маленький Іван.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Іваном нарядили ялинку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники припустили, що фото робив старший син Каті – Ілля. Звичайно ж. Щаслива сім'я не залишилася без захоплених компліментів.

Які милі

Красиве фото

Дуже затишне і атмосферний домашнє фото

Так мило

Сама мила і добра сім'я! Щирі стосунки!

Супер фото. У ньому все і сім'я і тепло, і радість, і щастя, і домашній затишок

Татова копія

У Instastories Катя показала процес створення новорічного декору у домі. Вона зняла на камеру ялинку, яку розмістила у вітальні і пообіцяла, що незабаром вона нарядити деревце. "Радію ялинці як дитина", – зізналася ведуча.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали затишний вечір удвох в ресторані.