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Нескінченно мило: Осадча та Горбунов з сином декорували стильну ялинку

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 09:42
Нескінченно мило: Осадча та Горбунов з сином декорували стильну ялинку Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Провідні показали новорічний декор дому

Катя Осадча та Юрій Горбунов дуже цінують сімейний затишок – пара намагається якомога частіше проводити час з маленьким синочком Іваном, який росте і розвивається просто на очах. Правда, обличчя малюка ведучі все ще приховують, але нещодавно Юрій вперше показав його, але хлопчик був в шапці і масці, проте шанувальники змогли розгледіти очі дитини. Тепер же ведучий поділився фото нарядженої святкової ялинки, яку декорував разом з дружиною і сином.

Юрій повідомив, що неділю без "Танців з зірками" вирішив використати з толком – сім'я прикрасила ялинку, розвісила блискучі іграшки і створила в будинку святкову атмосферу. Батькам допоміг маленький Іван.

Нескінченно мило: Осадча та Горбунов з сином декорували стильну ялинку

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Іваном нарядили ялинку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники припустили, що фото робив старший син Каті – Ілля. Звичайно ж. Щаслива сім'я не залишилася без захоплених компліментів.

  • Які милі
  • Красиве фото
  • Дуже затишне і атмосферний домашнє фото
  • Так мило
  • Сама мила і добра сім'я! Щирі стосунки!
  • Супер фото. У ньому все і сім'я і тепло, і радість, і щастя, і домашній затишок
  • Татова копія

У Instastories Катя показала процес створення новорічного декору у домі. Вона зняла на камеру ялинку, яку розмістила у вітальні і пообіцяла, що незабаром вона нарядити деревце. "Радію ялинці як дитина", – зізналася ведуча.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали затишний вечір удвох в ресторані.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча Юрій Горбунов
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