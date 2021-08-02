Нескінченні ноги і залізний прес: Тіна Кунакі захопила витонченою фігурою в "голій" сукні

Тіна Кунакі відвідала щорічну благодійну гала-вечерю Unicef, яка проходила на Капрі. Подія зібрала безліч знаменитостей - тут відзначилися Орландо Блум з Кеті Перрі, Емілі Ратаковскі, Хайді Клум з дочкою Лені і багато інших.

Але образ Тіни, без сумніву, став одним з найбільш обговорюваних.

Тіна приміряла "голу" сукню асиметричного крою, доповнену пікантним вирізом на животі і високим розрізом по нозі. Доповнили вечірній аутфіт класичні човники на шпильках зі сріблястою обробкою. З прикрас дружина Венсана Касселя вибрала мінімалістичні коштовності. Волосся їй зібрали в гладку укладку, а в макіяжі підкреслили губи.

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey; відео: instagram.com/domenicoparisihair)

Тіна із задоволенням позувала фотографам, які буквально не спускали з моделі своїх камер. Що не дивно! Своїм вбранням молода мама підкреслила своє досконале тіло: залізний прес і нескінченні ноги Тіни буквально зробили її зіркою вечора. Втім, відвертих суконь на вечорі вистачало. Наприклад, Емілі Ратаковскі - модель і бізнесвумен також вибрала чорне плаття з відвертим розрізом по нозі і рукавами-ліхтариками.