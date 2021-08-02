ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нескінченні ноги і залізний прес: Тіна Кунакі захопила витонченою фігурою в "голій" сукні

Новость на русском →
Капрі, Понеділок 02 серпня 2021 17:18
Нескінченні ноги і залізний прес: Тіна Кунакі захопила витонченою фігурою в "голій" сукні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі відвідала щорічну благодійну гала-вечерю Unicef, яка проходила на Капрі. Подія зібрала безліч знаменитостей - тут відзначилися Орландо Блум з Кеті Перрі, Емілі Ратаковскі, Хайді Клум з дочкою Лені і багато інших.

Але образ Тіни, без сумніву, став одним з найбільш обговорюваних.

Тіна приміряла "голу" сукню асиметричного крою, доповнену пікантним вирізом на животі і високим розрізом по нозі. Доповнили вечірній аутфіт класичні човники на шпильках зі сріблястою обробкою. З прикрас дружина Венсана Касселя вибрала мінімалістичні коштовності. Волосся їй зібрали в гладку укладку, а в макіяжі підкреслили губи.

Нескінченні ноги і залізний прес: Тіна Кунакі захопила витонченою фігурою в &quot;голій&quot; сукніТіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey; відео: instagram.com/domenicoparisihair)

Тіна із задоволенням позувала фотографам, які буквально не спускали з моделі своїх камер. Що не дивно! Своїм вбранням молода мама підкреслила своє досконале тіло: залізний прес і нескінченні ноги Тіни буквально зробили її зіркою вечора. Втім, відвертих суконь на вечорі вистачало. Наприклад, Емілі Ратаковскі - модель і бізнесвумен також вибрала чорне плаття з відвертим розрізом по нозі і рукавами-ліхтариками.

Раніше ми писали про новий пляжний лук Емілі, який вийшов у дусі італійських канікул.

Читайте LITE в Google News
модель Тина Кунаки Венсан Кассель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці
У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці