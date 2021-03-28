Незрівнянна! Даша Астаф'єва в оксамитовому корсеті і трусиках підірвала мережу

Даша Астьфьева давно стала для шанувальників сининимом витонченої спокуси. Артистка не часто радує фнов хітами, тому вони із завмиранням серця чекають не тільки чергову ефектну фотосесію від спокусливої зірки, але і музичних новинок від неї. І ось, Даша вирішила порадувати публіку одночасно і тим, і іншим.

На сторінці в Instagram вона показала спокусливе фото і приготувала приємні новини для фанів.

Даша позує на камеру в оксамитовому ліфі, прикрашеному камінням, підв'язці з оригінальними китицями і чорних трусиках в тон всьому провокативному вбранню. А шиї – масивне намисто зі штучних перлин.

Макіяж в пастельнх тонах, природний з вологим фінішем – персикові тіні і покриті нюдом губи. Волосся зірка ефектно прибрала назад.

"Для мене одкровення, що багато з вас не знає про те, що я продовжую співати! Всі ми любителі ностальгувати про минуле, про незабутні враження та спогади про те, що не можна повторити... Але, хто вам сказав, що не можна пережити нові емоції?" - задала риторичне питання зірка.



⠀Даша Астаф'єва показала гарячий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка зізналася, що готує для шанувальників "чергову порцію прискореного серцебиття". А її фани спробували вгадати назву нової композиції, а також не упустили можливість оцінити нове гаряче фото артистки.