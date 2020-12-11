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Незрівнянна: Ілона Гвоздьова змусила шанувальників ностальгувати своїм відео з "Танців з зірками"

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 17:01
Незрівнянна: Ілона Гвоздьова змусила шанувальників ностальгувати своїм відео з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Ілона Гвоздьова частенько піддається ностальгії по "Танцях з зірками" , нещодавно танцюристка і хореограф поділилася з фанатами щирими фото своєї участі в проекті. Вона зізналася, що це одне із самих неймовірних почуттів - стояти не сцені.

А на цей раз у своєму мікроблозі Ілона показала нарізку пристрасних танго з проекту в короткому відеоролику.

"Вітаю всіх з міжнародним Днем танго. Хочу згадати разом з вами найяскравіші мої танці в стилі танго!", - написала Ілона.

"Як завжди, незрівнянна", "Круто! Дуже красиво, Ілона, захоплююся", "Вау, дууууже... До мурашок", - написали фанати.

Нагадаємо, що на Танцях з зірками 2020 перемогла Санта Дімопулос. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.

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