Безмежна любов: Катя Осадча вперше показала обличчя молодшого синочка
Катя Осадча 3 місяці тому народила третього синочка Данила. Її чоловік Юрій Горбунов душі не чує в своїх хлопчиках і готовий знову відправити дружину в пологовий будинок – за донькою Марійкою. Ведучий зазначає, що батьківство в усвідомленому віці приносить йому величезне задоволення. З маленьким братиком мамі і татові допомагає старший син пари Ваня – хлопчик навіть сам просить дати йому завдання і охоче його виконує.
З особливого приводу Катя вирішила показати в Instagram обличчя молодшого сина, чим розчулила мережу.
Зіркова мама опублікувала пару кадрів з хлопчиком на руках. Вона сидить в кріслі в білих брюках і світлій блузці з ніжним квітковим принтом. Катя тримає на руках синочка і не може відірвати від малюка очей. У кадр потрапило личко 5-місячного Данила.
Катя Осадча розчулила фото з маленьким синочком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще не виявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала схвильовна і щаслива мама.
Шанувальники Каті прийшли в захват від зворушливих кадрів.
- Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!
- Яка ніжність і любов у погляді
- Які милі кадри!
- Яке миле фото, можна насолоджуватись цілу вічність
- Яка краса
- Як це мило. Любов мами безмежна
- Ви такі милі
- Катюша, як це здорово мати трьох богатирів
- Зворушливо
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зізнався, як проводить вікенд з улюбленими синами.