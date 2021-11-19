Безмежна любов: Катя Осадча вперше показала обличчя молодшого синочка

Катя Осадча 3 місяці тому народила третього синочка Данила. Її чоловік Юрій Горбунов душі не чує в своїх хлопчиках і готовий знову відправити дружину в пологовий будинок – за донькою Марійкою. Ведучий зазначає, що батьківство в усвідомленому віці приносить йому величезне задоволення . З маленьким братиком мамі і татові допомагає старший син пари Ваня – хлопчик навіть сам просить дати йому завдання і охоче його виконує.

Зіркова мама опублікувала пару кадрів з хлопчиком на руках. Вона сидить в кріслі в білих брюках і світлій блузці з ніжним квітковим принтом. Катя тримає на руках синочка і не може відірвати від малюка очей. У кадр потрапило личко 5-місячного Данила.

Катя Осадча розчулила фото з маленьким синочком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще не виявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала схвильовна і щаслива мама.

Шанувальники Каті прийшли в захват від зворушливих кадрів.