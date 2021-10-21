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"Божевільна енергія": популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 09:55
"Божевільна енергія": популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання Uliana Royce (фото: прес-служба артистки)
Автор: Lite

Співачка і блогер Uliana Royce представила новий трек "Drama Queen" напередодні свого першого сольного концерту, який відбудеться 22 жовтня в київському клубі Atlas.

Цікаво, що ця пісня не увійде до альбому Уляни, але, зізнається дівчина, "сил стримувати в собі всю цю божевільну енергію більше немає".

"Ми вирішили відкрити завісу і трохи познайомити вас з новою музикою і з абсолютно новою Uliana Royce. "Drama Queen" - це, звичайно, пісня про кохання. Але про кохання театральне, понадчуттєве, іноді грайливе, аж до перегравання. Немає сенсу про нього говорити, але є сенс слухати", - коментує нову роботу співачка.


Текст пісні "Drama Queen":

Я знаю твой почерк
И что между строчек
И все что ты хочешь
И что между строчек
И каждый кусочек
Сложился в цепочку
Простую цепочку
И я ставлю точку

Драма меня не пугает
Ни капли
Drama Queen
Как домино разрушая
Я решаю
Но не знаю
Только ты
Намекаешь
Как всегда

Припев:

Не исчезай
Мне видно край
Я звук сирен
В твоем сознании
Без оправданий
Молилась Дездемона
Снова снова и снова
Я ливень вновь
Так лью

Я вижу тебя как рентген
Я беру в плен
Это твой тлен
Я слышу, что слышу
И я не обижусь нет
Вижу свет

Так бывает например
Это внутренний инстинкт
Как так
Я попала в твой вольер
Не смотря на мой барьер
Я тут

Припев.

&quot;Божевільна енергія&quot;: популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання&quot;Божевільна енергія&quot;: популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання&quot;Божевільна енергія&quot;: популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання&quot;Божевільна енергія&quot;: популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання

Uliana Royce (фото: instagram.com/uliana_royce)

Нагадаємо, раніше Uliana Royce показала яскраве відео на пісню "Jump", яку написав Артем Пивоваров. І такого в Україні не робив ще ніхто.

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