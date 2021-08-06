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Шалено красива: Шерон Стоун захопила розкішним тілом в сріблястому купальнику

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США, П'ятниця 06 серпня 2021 20:28
Шалено красива: Шерон Стоун захопила розкішним тілом в сріблястому купальнику Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Шерон Стоун приєдналася до лав знаменитостей в купальниках, які заполонили соцмережі. Правда, вибрала знімок з молодості.

Фото Шерон опублікувала у своєму блозі мережі Instagram.

На ньому зірка постала у відвертому сріблястому купальнику, який завдяки вирізам підкреслив вигини її тіла. Актрисі зробили зухвалу зачіску зі скуйовдженим волоссям, а також досить яскравий макіяж. Вона сидить у воді посеред квітів, загадково дивлячись вдалину. "Як я люблю Таїті", - зробила вона підпис.

Шалено красива: Шерон Стоун захопила розкішним тілом в сріблястому купальнику

Шерон Стоун в молодості (фото: instagram.com/sharonstone)

"Шалено красива", "Оглушлива", "Королева", "Позачасова Краса", "Вау", "Я закоханий", "Чудове фото", "Просто діва", - відреагували вірні фанати голлівудської суперзірки.

Нагадаємо, у свої 63 роки актриса як і раніше любить публікувати фото в бікіні, в чому можна переконатися в її блозі. Також Шерон не упускає можливості блищати на світських подіях. Нещодавно вона стала справжньою зіркою Каннського кінофестивалю.

Також ми писали, що ще одна зірка Каннського кінофестивалю - Белла Хадід - показала відверті фото в нижній білизні.

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