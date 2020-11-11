Шалено люблю: Ілона Гвоздьова святкує першу велику дату синочка - зворушливі знімки

Ілона Гвоздьова показала рідкісні фото крихти-синочка

Ілона Гвоздьова - мама "зі стажем", у хореографа підростає дочка Рія, а нещодавно у зірки "Танці з зірками" народився син, якого назвали Домінік. Сьогодні малюк святкує першу в своєму житті велику дату: рівно місяць, як він з'явився на світ. Точніше, святкують його рідні. В честь такої події Ілона поділилася з передплатниками рідкісними знімками малюка.

Гвоздєва у своєму мікроблозі запостила цілу серію фото: перші хвилини після народження Домініка, крихітні ніжки малюка, сімейне фото на сходах пологового будинку, щаслива мама з квітами в оточенні родичів.

"Сьогодні в нашій родині свято. Нашому Домініку виповнився 1 місяць. Як швидко летить час. Мій милий синку, я так довго тебе чекала, 9 місяців носила тебе під серцем, говорила з тобою, гладила животик, плакала ночами від печії, ставала на ваги і замерала від побачених кг, танцювала з тобою на головній сцені країни, але все це нісенітниця, коли на світ з'явився ти, я взяла твої пальчики в свою руку, відчула тепло твого животика і твоє дихання на своїх грудях - це магія природи, дар Божий дар. Бути твоєю мамою - це щастя, спасибі тобі, наш рідний, що ти вибрав саме нас своїми батьками. Шалено люблю", - написала Ілона зворушливий пост.

Ілона Гвоздьова святкує місяць синочка (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

Фолловери привітали свою улюбленицю з таким чудовим синочком і подякували за її відвертість і щирість, а ще зазначили, що синочок "вийшов" неймовірно милим!

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова нещодавно шокувала своїх шанувальників дуже незвичним макіяжем: страшно красива.