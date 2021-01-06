Шалено зайшло: Аліна Гросу зізналася, чим займалася на зимових канікулах

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно пережила розлучення. Шлюб тривав кілька місяців. За визнанням Гросу, причиною розлучення стала інша жінка.

В одному з інтерв'ю вона відверто розповіла, що досі прив'язана до колишнього чоловіка Олександра Комкова.

Правда, зараз, здається, Аліну відволікає від сумних думок про колишнього новий чоловік. Гросу проводить зимові канікули з російським актором Романом Полянським. Пара не ховається від шанувальників - знаменитості самі виставляють в Instagram свої спільні фотографії.

Фоловери вже встигли "одружити" Романа і Аліну в секції коментарів, написавши, що саме таким вони уявляли обранця своєї улюбленої співачки - сильним, мужнім і веселим.

Аліна поки що ніяк не прокоментувала своє особисте життя. Дівчина в черговий раз запостила знімки на лижах, зізнавшись, що їй таке розвага "дуже зайшла" - але пора вже й до Києва, робота не чекає!

"Шкода, що лише в останні дні відпочинку стала на лижі. Шалено зайшло, але пора повертатися до роботи. Хто вже в 2021 повернувся в робочий режим?", - запитала Аліна у своїх фанатів.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна підкорила фанатів луком у яскраво-червоній сукні. У вишуканому вбранні і з несподіваною для такого аутфіту стравою в руках: співачка розповіла про свій улюблений зимовий риуал.