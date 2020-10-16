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Били головою об бетон: на українську модель напали в метро

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 15:00
Били головою об бетон: на українську модель напали в метро Настя Леухіна стала жертвою неадекватної дівчини в метро (фото: instagram.com/leostasia)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Леухіна після нападу переосмислила своє життя

Анастасія Леухіна на прізвисько ХТЗ з третього сезону "Топ-моделі по-українськи" - одна з найскандальніших учасниць за всю історію модельного шоу. Шпильки на свою сторону від неї чула буквально кожна дівчина на проєкті, а з деякими скандалістка навіть затівала бійку.

Незважаючи на це, глядачі проголосували за те, щоб побачити Леухіну в "Супер Топ-моделі по-українськи" на Новому каналі.

Сьогодні Настя зізнається: переосмислила свою поведінку і скористалася другим шансом, щоб довести, що стала зовсім іншою людиною. А спонукала її до цього неприємна ситуація.

"Коли я дивилася на себе в "Топ-моделі по-українськи", було соромно, як ніколи. У мене був час усвідомити свою поведінку - Всесвіт спрацював максимально жорстко по відношенню до мене. Крім хейту і загроз у мережі у мене були сутички наживо. Одного разу я спускалася на ескалаторі в метро і почула крики дівчини: "Як ти могла дозволити собі таку поведінку?" Потім ця ж дівчина схопила мене за голову і повалила на підлогу, почала бити головою об бетон. Її відтягнули з пасмом мого волосся", - зізналася модель.

Серйозних травм, на щастя, Настя не отримала, але погляди на життя переглянула.

"Для мене це було різке осяяння - зрозуміла, що щось роблю в житті не так, якщо мені таке прилітає. Не хочу говорити, що змінилася - хочу показати. Ніякої дичини, для мене на проекті буде тільки робота", - пообіцяла ХТЗ.

Били головою об бетон: на українську модель напали в метроБили головою об бетон: на українську модель напали в метроБили головою об бетон: на українську модель напали в метроБили головою об бетон: на українську модель напали в метро

Настя Леухіна (фото: instagram.com/leostasia)

Раніше українська ведуча-дружина мільйонера розповіла про домашнє насильство.

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