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Білик чесно озвучила причину розлучення і заговорила про нове весілля: несподіване і веселе

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П'ятниця 22 жовтня 2021 17:45
Білик чесно озвучила причину розлучення і заговорила про нове весілля: несподіване і веселе Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ольвія Агаркова

Ірина Білик не приховує - вона розлучилася з чоловіком і батьком її молодшого сина Табріза, російським режисером і фотографом Асланом Ахмадовим за своєю ініціативою. Рішення далося співачці непросто, а пережити розрив їй допомогли її діти.

У програмі "ЖВЛ" українська поп-діва озвучила справжню причину розриву з екс-чоловіком.

"Так в житті буває: поживеш з людиною 10 років, і ти вже інша, і чоловік інший. Може, тому і розлучаються люди, що не можуть утримати це перше відчуття", – зазначила артистка.

Але надії на щасливе сімейне життя Ірина не полишає. Вона впевнена - попереду у неї веселе весілля, яке запам'ятатэться на все життя.

Ірина назвала причину розлучення з Асланом Ахмадовим

"Хочу сказати всій Україні, що весілля буде в моєму житті обов'язково. Я хочу несподіване весілля і дуже веселе. Я запрошую всіх зірок, всіх, кого поважаю і люблю на українській сцені. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться - я всім скажу", - пообіцяла Білик.

Найголовніший критерій у виборі майбутнього чоловіка для зірки, це щоб той володів добрим серцем.

Раніше Ірина зізнавалася, що дуже хотіла б ще одного малюка, але вирішила відмовитися від своєї мрії. Артистка зрозуміла, що не зможе приділяти дитині належної уваги і прийняла рішення дарувати всю себе глядачам. Але вона не залишає надію стати бабусею - її син Гліб з дівчиною вирішили усиновити малюка з Африки, але Ірині все одно, яку дитину любити, адже малюків вона обожнює.

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Ірина Білик
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