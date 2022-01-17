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Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

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Понеділок 17 січня 2022 16:47
Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку Українські зірки в бікіні (колаж РБК-Україна)
Автор: Марина Настевич

У січні багато знаменитостей традиційно відлітають на відпочинок в теплі країни - і українські селебріті не виняток. Багато з них вже релаксують на берегах морів і океанів, не забуваючи радувати шанувальників відвертими фото в купальниках.

Lite зібрав для вас добірку найяскравіших і гарячих знімків зірок в бікіні, які із задоволенням хваляться своїми фігурами.

Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і середнім сином Іваном вибрала цієї зими екзотичний Таїланд. 38-річна мама трьох дітей не соромиться показувати тіло в купальнику, захоплюючи підтягнутими формами - але ж молодший народився всього 4 місяці тому!

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинкуБитва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/kosadcha)

Екс-"Холостячка" Злата Огнєвіч також вирушила в незвичайне місце - співачка блиснула розкішною фігурою на пляжі на острові Занзібар, що в Танзанії.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменських не стала зраджувати своїй коханій Мексиці, де відпочиває з чоловіком Потапом. Артистка схвилювала апетитними вигинами в "хижому" бікіні, надівши зверху неонову сукню-сітку.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/kamenskux)

Також в Мексиці знаходиться і Надя Дорофєєва. Виконавиця проводить канікули в компанії чоловіка Володимира Дантеса, який робить їй ефектні фото в купальниках.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Астаф'єва вибрала Домінікану, де розбурхує місцевих чоловіків, спокусливо позуючи в бікіні з леопардовим принтом.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/da_astafieva)

Екс-"НеАнгел" Вікторія Смеюха полетіла на улюблені Мальдіви, де зробила барвисте фото в яскраво-блакитному купальнику.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/vikanablack)

Її колишня колега по групі Слава Камінська віддала перевагу Занзібару, де млосно присіла на білосніжний пісок в блакитному бікіні.

Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинкуУкраїнські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами у леопардовому бікіні на відпочинку в Домінікані.

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Катя Осадча Настя Каменських Злата Огнєвіч
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