Битва нарядів: стильні Кухар і Джамала з'явилися в схожих сукнях-вишиванках

Катерина Кухар часто носить вишиті сукні , які неймовірно личать яскравій брюнетці. В її колекції не одне етнічне вбрання і до культурної спадщини нації прима-балерина ставитися виключно трепетно і шанобливо. Так, Катерина вийшла у світ у новій ефектній сукні-вишиванці від українського дизайнера Юлії Магдич.

Так, у прими-балерини була почесна відповідальна місія - на закритті ювілейного 50-го кінофестивалю "Молодість" вона нагороджувала переможців у номінації "Дитяче кіно". Катерина вибрала вишиванку з контрастними ніжними вишитими великими квітами і об'ємними рукавами три четверті, текстильним поясом з ніжно-блакитними пензликами.

Катерина Кухар блищала в розкішній вишитій сукні (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Світ кіно і світ балету — це два мистецтва схожі між собою. Ми творимо, перевтілюємося, створюємо нові образи та історії саме для глядача. Кожен раз прагнемо заволодіти їх увагою, перенести в інший вимір, втілюючи в своїй творчості різноманітну палітру і красу життя", - підписала атмосферний кадр прима-балерина.

До слова, в такій же вишиванці нещодавно з'явилася і Джамала. Правда варто звернути увагу на оформлення зони декольте – адже в двох, на перший погляд, ідентичних сукнях верх дещо відливається верх, також різниться і довжина вбрання.

Джамала показала яскравий образ у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала доповнила свій етнічне вбрання шкіряним капелюхом з ланцюжком і одягла зручні кросівки.