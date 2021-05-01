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Биті були всі: Полякова розповіла, як жорстко відривалася на підлеглих

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 13:12
Биті були всі: Полякова розповіла, як жорстко відривалася на підлеглих Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова не приховує, що відрізняється запальним і імпульсивним характером. Співачка зізналася, що на початку стосунків з чоловіком Вадимом випробовувала його на міцність і закочувала скандали, але коханому вдалося відучити другу половинку від її витівок. Тепер же артистка розповіла, що від неї діставалося творчій команді, а також згадала про інцидент зі своєю домробітницею.

В інтерв'ю Потапу і Позитиву для їх подкасту 2popodcast Оля зазначила, що лає підлеглих виключно у справі.

"Биті були у мене всі в колективі, і ніхто не пішов. І не тому, що я плачу величезні гроші, а тому що мене всі в колективі дуже люблять. Вони знають, що я не зі зла", - зізналася співачка.

"Я ніколи просто так кров не п'ю. По-перше, я п'ю у справі. По-друге, я дуже люблю професійну роботу. Коли навколо мене професіоналізм і все на своєму місці, я мишка, пташка, зайка, кізка. Але коли навколо колапс, я с*ка, коза і тварюка", - не вибираючи виразів, самокритично заявила Оля.

Якось від запального характеру співачки постраждала і її домробітниця - жінка виявилася занадто м'якосердечною і терпіла всі причіпки майбутньої зірки.

Оля розповіла, як ображала домбробітницю

"До слави я була дуже ображена на життя і несправедливу долю, тому що безталанні кози були в телевізорі, а я сиділа на дивані. І я була зла. У мене була перша домробітниця Світла і я її зачморила. Я більше ні з ким ніколи так себе не поводила. Я хочу попросити вибачення у цієї жінки, вона була прекрасна", - звернулася вона до колишньої помічниці по дому.

Оля зізналася, що добра жінка дозволила їй "вилізти собі на голову".

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова знову висловилася про скандал з Тіною Кароль.

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