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Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу

Новость на русском → Субота 26 вересня 2020 12:04
Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка поділилася романтичними фото з чоловіком на палубі яхти

Настя Каменських плідно працює - так, співачка днями випустила новий іспаномовний альбом ECLECTIKA, а крім того знялася для відомого американського журналу HOLA! в пікантному шкіряному топі і презентувала лірик–версію пісні з нового альбому - Pelicula. Все це артистка примудряється поєднувати з відпочинком - разом з чоловіком Потапом вони насолоджуються теплим морем в Туреччині.

На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася романтичними кадрами з коханим, зробленими на палубі яхти під час морської прогулянки.

Зірка позувала в ефектному білому купальнику на зав'язках, який вигідно підкреслив її апетитний бюст. Пляжний лук Каменських доповнила масивними сонцезахисними окулярами і лаконічними ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Потап же віддав перевагу лляній блакитній сорочці та темним окулярам.

Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні ПотапуВдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу

Парочка ніжно обіймалася на тлі мальовничих турецьких пейзажів.

У підпису Настя зворушливо зізналася чоловікові в любові і подякувала за допомогу з альбомом ECLECTIKA.

Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу

"Я вдячна тобі за кожен поцілунок, за кожні солодкі обійми і закоханий погляд! Спасибі, що цінуєш, розумієш і завжди поруч. Яке щастя бути частиною один одного і мати можливість створювати разом! Мій новий і перший іспаномовний альбом #ecléctica це шедевр так як до нього приклав руку ти, мій геній! Дякую тобі за кожну ноту, звук, слово і, головне, душу яку ти вклав у ці пісні. Я знаю, що сила в нас і разом ми підкоримо всесвіт", - ніжно звернулася до Потапа співачка.

Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу

Настя Каменських влаштувала романтику з Потапом на борту яхти в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих фото і засипали парочку теплими коментарями, бажаючи їм щастя.

  • Ви зовні дуже схожі! Доля! Щастя вам!
  • Чарівно. Ваші слова, ваші стосунки, ви самі
  • Як мило
  • Рада за ВАС!! Прям відчула як Вам добре!! Ви чудові що ділитеся і нагадуєте як може бути смачно удвох!))) Фотографії дуже душевні
  • Щастя вам
  • Молодці,щастя вам,хлопці! Я вас люблю!
  • це так красиво
  • Хорошого відпочинку, Чудові Люди!
  • Боже дуже красиво супер кайф
  • Ви приголомшлива пара!
  • Ви такі класнючі

Нагадаємо, Настя Каменських несподівано висловилася про долю дуету Потап і Настя.

Також повідомлялося, що Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.

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