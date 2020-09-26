Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу

Співачка поділилася романтичними фото з чоловіком на палубі яхти

Настя Каменських плідно працює - так, співачка днями випустила новий іспаномовний альбом ECLECTIKA, а крім того знялася для відомого американського журналу HOLA! в пікантному шкіряному топі і презентувала лірик–версію пісні з нового альбому - Pelicula. Все це артистка примудряється поєднувати з відпочинком - разом з чоловіком Потапом вони насолоджуються теплим морем в Туреччині.

На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася романтичними кадрами з коханим, зробленими на палубі яхти під час морської прогулянки.

Зірка позувала в ефектному білому купальнику на зав'язках, який вигідно підкреслив її апетитний бюст. Пляжний лук Каменських доповнила масивними сонцезахисними окулярами і лаконічними ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Потап же віддав перевагу лляній блакитній сорочці та темним окулярам.

Парочка ніжно обіймалася на тлі мальовничих турецьких пейзажів.

У підпису Настя зворушливо зізналася чоловікові в любові і подякувала за допомогу з альбомом ECLECTIKA.

"Я вдячна тобі за кожен поцілунок, за кожні солодкі обійми і закоханий погляд! Спасибі, що цінуєш, розумієш і завжди поруч. Яке щастя бути частиною один одного і мати можливість створювати разом! Мій новий і перший іспаномовний альбом #ecléctica це шедевр так як до нього приклав руку ти, мій геній! Дякую тобі за кожну ноту, звук, слово і, головне, душу яку ти вклав у ці пісні. Я знаю, що сила в нас і разом ми підкоримо всесвіт", - ніжно звернулася до Потапа співачка.

Настя Каменських влаштувала романтику з Потапом на борту яхти в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих фото і засипали парочку теплими коментарями, бажаючи їм щастя.

Ви зовні дуже схожі! Доля! Щастя вам!

Чарівно. Ваші слова, ваші стосунки, ви самі

Як мило

Рада за ВАС!! Прям відчула як Вам добре!! Ви чудові що ділитеся і нагадуєте як може бути смачно удвох!))) Фотографії дуже душевні

Щастя вам

Молодці,щастя вам,хлопці! Я вас люблю!

це так красиво

Хорошого відпочинку, Чудові Люди!

Боже дуже красиво супер кайф

Ви приголомшлива пара!

Ви такі класнючі

Нагадаємо, Настя Каменських несподівано висловилася про долю дуету Потап і Настя.

Також повідомлялося, що Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.