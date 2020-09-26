Вдячна за кожен поцілунок: Каменських в купальнику ніжно зізналася в коханні Потапу
Співачка поділилася романтичними фото з чоловіком на палубі яхти
Настя Каменських плідно працює - так, співачка днями випустила новий іспаномовний альбом ECLECTIKA, а крім того знялася для відомого американського журналу HOLA! в пікантному шкіряному топі і презентувала лірик–версію пісні з нового альбому - Pelicula. Все це артистка примудряється поєднувати з відпочинком - разом з чоловіком Потапом вони насолоджуються теплим морем в Туреччині.
На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася романтичними кадрами з коханим, зробленими на палубі яхти під час морської прогулянки.
Зірка позувала в ефектному білому купальнику на зав'язках, який вигідно підкреслив її апетитний бюст. Пляжний лук Каменських доповнила масивними сонцезахисними окулярами і лаконічними ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Потап же віддав перевагу лляній блакитній сорочці та темним окулярам.
Парочка ніжно обіймалася на тлі мальовничих турецьких пейзажів.
У підпису Настя зворушливо зізналася чоловікові в любові і подякувала за допомогу з альбомом ECLECTIKA.
"Я вдячна тобі за кожен поцілунок, за кожні солодкі обійми і закоханий погляд! Спасибі, що цінуєш, розумієш і завжди поруч. Яке щастя бути частиною один одного і мати можливість створювати разом! Мій новий і перший іспаномовний альбом #ecléctica це шедевр так як до нього приклав руку ти, мій геній! Дякую тобі за кожну ноту, звук, слово і, головне, душу яку ти вклав у ці пісні. Я знаю, що сила в нас і разом ми підкоримо всесвіт", - ніжно звернулася до Потапа співачка.
Настя Каменських влаштувала романтику з Потапом на борту яхти в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих фото і засипали парочку теплими коментарями, бажаючи їм щастя.
- Ви зовні дуже схожі! Доля! Щастя вам!
- Чарівно. Ваші слова, ваші стосунки, ви самі
- Як мило
- Рада за ВАС!! Прям відчула як Вам добре!! Ви чудові що ділитеся і нагадуєте як може бути смачно удвох!))) Фотографії дуже душевні
- Щастя вам
- Молодці,щастя вам,хлопці! Я вас люблю!
- це так красиво
- Хорошого відпочинку, Чудові Люди!
- Боже дуже красиво супер кайф
- Ви приголомшлива пара!
- Ви такі класнючі
Нагадаємо, Настя Каменських несподівано висловилася про долю дуету Потап і Настя.
Також повідомлялося, що Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.