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Блискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давності

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США, Вівторок 01 червня 2021 19:21
Блискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давності Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Ніколь Кідман поділилася кадрами зі зйомок знаменитого мюзиклу "Мулен Руж!", в якому зіграла головну роль. Молоді фото як і раніше квітучої голлівудської діви підкорили фанатів.

На архівних знімках вона позує в розкішних образах зі зйомок. А компанію їй склав партнер, який зіграв її коханого - Юен Макгрегор.

"Деякі з моїх улюблених спогадів з #MoulinRouge! Найкраще, що ти коли-небудь дізнаєшся, - це просто любити і бути коханим у відповідь. 20-річчя-завтра!",- написала Ніколь Кідман під постом.

Блискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіБлискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давностіНіколь Кідман і Юен Макгрегор (фото: instagram.com/nicolekidman)

На фото вона постала молодою, стрункою і, як завжди, прекрасною. А шикарні костюми і розкішні декорації додали гламурну нотку. "Чудова", "Мій улюблений фільм на всі часи у тебе", "Два моїх улюблених актора на фото", "Це було дійсно чудово, так?", "Дивовижний фільм, він повинен був завоювати "Оскар", "Королева", "Блиск", - пишуть їй фанати.

Раніше ми писали, що в свої 53 роки Ніколь Кідман також виглядає просто розкішно. Нещодавно актриса показала фото в "дівочому" платтячку, де здається неймовірно молодою.

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