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В блузі на голе тіло: 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила мережу витонченою фігурою

Новость на русском → США, Понеділок 19 квітня 2021 19:27
В блузі на голе тіло: 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила мережу витонченою фігурою Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Кетрін Зета-Джонс порадувала фанатів новим фото, на якому виглядає неймовірно молодо.

На фото зірка також демонструє розкішне тіло.

Кетрін Зета-Джонс 51, але на її унікальній красі це не позначилося. Зірка виглядає дуже молодо і часто демонструє це у своєму блозі. Одне з недавніх фото дружина Майкла Дугласа присвятила новому розкішному аутфіту.

В блузі на голе тіло: 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила мережу витонченою фігуроюКетрін Зета-Джонс в новому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін одягнена в білу блузку зі сміливим декольте, яка оголила її груди. Доповнили вбрання ультрамодні сережки-ланцюги, вечірній виразний макіяж, а також пишна зачіска. Кетрін радісно посміхається, заграючи з публікою, показавши в камеру язика.

Дивлячись на гладку шкіру актриси, її струнку фігуру і щиру посмішку, багато хто просто втратив дар мови. "Ти прекрасна", "Боже, неземна краса!", "Вау", "О боже", "Чудова жінка!", "Милашка", "Прекрасна картинка", - не вщухає мережа, незважаючи на те, що кадр викладений досить давно.

До речі, з тих пір як Кетрін почала випускати власну лінію одягу, вона часто публікує розкішні і доволі відверті вбрання.

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