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У боді і ажурних колготках: Леся Нікітюк розбурхала відвертим образом

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 16:39
У боді і ажурних колготках: Леся Нікітюк розбурхала відвертим образом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча постала в пікантному образі

Леся Нікітюк не так давно заявила, що вирішила взяти тайм-аут у кар'єрі на телебаченні і зосередитися на інших цілях, але це зовсім не означає, що вона перестала радувати прихильників і припинила публічні виходи. Так, Леді Ле під час дев'ятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" буквально "спалила" паркет під час виконання пристрасної румби з Ольгою Фреймут та Іллею Падзина. Її пікантні наряд дозволив глядачам оцінити одне з достоинтв зірки – її нескінченні стрункі ноги. Леся вирішила знову потішити шанувальників і влаштувала домашній фотосет в боді і ажурнаых прозорих колготах, продемеонстрировав принади фігури.

На сторінці в Instagram в розділі "сторіс" вона опублікувала кілька відвертих кадрів. Леся зображена в коридорі своєї квартири в чорному спокусливому боді, що підкреслило її хвилюючі вигини, і прозорих колготах з орнаментом.

У боді і ажурних колготках: Леся Нікітюк розбурхала відвертим образом

На одному з фото вона позує зі своїм улюбленим вихованцем Рафіком на руках. Песик - частий гість на сторінці Леді Ле.

У боді і ажурних колготках: Леся Нікітюк розбурхала відвертим образом

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк поділилася фото в спокусливому осінньому образі з трендовими акцентами – масивними черевиками, кроп-топом і капелюхом. Вона розташувалася на лавочці і прийняла звабливу позу, в упор дивлячись в об'єктив фотографа.

Словом, спокусливі кадри досить часто з'являються в стрічці зірки. Так, під час відпочинку в Туреччині ще на початку місяця вона опублікувала знімок в мікробікіниі і порівняла себе з молодою Шерон Стоун.

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