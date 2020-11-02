У боді і в масці: Барбара Палвін захопила розкішним тілом в сміливому вбранні

Модель закликає фанатів берегти здоров'я

Барбара Палвін показала нове сміливе фото, на якому постала напівоголеною. Угорська супермодель і "ангел" Victoria's Secret приміряла чорне мереживне боді з глибоким декольте на тонких бретельках, а також темно-сині штани. На додаток до лука вона одягла захисну маску чорного кольору в дрібний горошок. Волосся вона прибрала від лиця, розпустивши по плечах. В руках дівчина тримає чашку чаю. "Носіть маски, будь ласка", - написала вона під знімком.



Барбара в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

У відповідь на модель посипалися компліменти, шанувальники відзначають, що образ вийшов дуже гарячим і стильним. "Королева", "Найкраща", "Тепер я буду носити маску завжди", "Спасибі за таке фото", "Ікона", "Прекрасна", "Ідеальна мала", "Ти найкраща", "Все, що завгодно для тебе", - не зупиняються фанати.



Барбара провела фанатам екскурсію по Угорщині (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також Барбара показала ще один стильний образ, примірявши діловий костюм світло-зеленого відтінку. Спокусливу нотку йому надав той факт, що Барбара одягла піджак на голе тіло. Моделі зробили високий кінський хвіст, а макіяж виконали в приглушених кольорах, з акцентом на очі і губи одночасно. У такому вбранні Палвін провела послвдовувачам віртуальну зустріч з фоловерами по своїй батьківщині - Угорщині.

Раніше ми писали, що Барбара Палвін показала, у чому любить проводити карантинні будні.