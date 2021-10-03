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Бойова красуня: Нікітюк в шкіряному міні похвалилася ефектним streetstyle образом

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Неділя 03 жовтня 2021 12:14
Бойова красуня: Нікітюк в шкіряному міні похвалилася ефектним streetstyle образом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк вирушила на прогулянку вечірнім Києвом, а заодно і похвалилася ефектним streetstyle образом.

Атмосферними кадрами телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леді Ле позувала в ультракороткій шкіряній міні-спідниці, колготках з принтом у вигляді чорного горошку і об'ємній чорній куртці, з-під якої визирає ажурний білий комірець - ймовірно, від блузки.

Артистка підкреслила талію паском, а також доповнила лук чорною сумкою і сонцезахисними окулярами. Волосся Леся зібрала у високий пучок і зробила нюдовий макіяж.

"Київ вечірній mood..."- підписала знімки Нікітюк.

Бойова красуня: Нікітюк в шкіряному міні похвалилася ефектним streetstyle образомБойова красуня: Нікітюк в шкіряному міні похвалилася ефектним streetstyle образомБойова красуня: Нікітюк в шкіряному міні похвалилася ефектним streetstyle образом

Леся Нікітюк продемонструвала ефектний вуличний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили стильний образ знаменитості і засипали ведучу компліментами, при цьому деякі переживали, чи не холодно їй і чи одягла красуня теплу білизну.

  • Бомбічна
  • І в теплих трусах
  • Ну це гламурес
  • Чого так елегантно
  • Лесю, ви - вогнище
  • Вау яка красива
  • Тільки я дивлюсь на ніжки в першу чергу?
  • Леся Іванівна, по-бойовому
  • Дівчина з Пінтерест
  • Не холодно?
  • Офігенний лук
  • На стилі

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приголомшила сексапільною фігурою в червоному екстра-міні.

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Леся Нікітюк
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