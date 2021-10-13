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З багатим буде не по собі: Леся Нікітюк розповіла, яким має бути її чоловік

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Середа 13 жовтня 2021 16:29
З багатим буде не по собі: Леся Нікітюк розповіла, яким має бути її чоловік Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк не скаржиться на брак роботи - в її графіку зйомки шоу "Хто зверху?" і реаліті "Пара на мільйон" на Новому каналі, а також робота над власним брендом одягу та прикрас. Серце дівчини поки що вільне, проте вона не приховує, якого чоловіка хотіла б бачити поруч з собою.

В Інтерв'ю виданню "Добрые советы" теледива розповіла, хто ж може сміливо сподіватися підкорити її.

За словами Лесі, її чоловік теж повинен багато працювати і розвиватися, а ще веселити її, адже почуття гумору важливо.

"Мені комфортно з людиною, з якою у нас сходяться пазли світів. Я дуже зайнята. Коли чоловік теж багато працює, і ми зустрічаємося після довгого трудового дня - це класно. Адже для мене важливо, щоб він теж розвивався, був готовий працювати, не був ледарем, брав на себе відповідальність. Ще обов'язково гарне почуття гумору - мені повинно бути дуже весело", - поділилася ведуча.

З багатим буде не по собі: Леся Нікітюк розповіла, яким має бути її чоловік

Леся Нікітюк розкрила, який чоловік може підкорити її серце (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому обранець зовсім не зобов'язаний бути багатий, адже дівчина і сама дуже добре заробляє. Швидше це навіть стало б мінусом для неї.

"Комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. Який стане мені другом, буде спілкуватися на різні теми і розуміти мене. З багатою людиною, у якої мільйони, мені, напевно, буде не по собі", - зізналася Нікітюк.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку з немовлям на руках. Як виявилося, телеведуча приїхала зустріти подругу, яка народила дочку. Шанувальники тут же відзначили, що їй дуже йде і вона буде прекрасною матусею.

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Леся Нікітюк
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