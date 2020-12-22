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Богиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 21:33
Богиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу Лілія Ребрик знову зачарувала шанувальників (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик знову вразила шанувальників новим неймовірним образом.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фото, на яких її просто неможливо впізнати.

Цього разу ведуча програми "Ранок з Україною" приміряла вбрання у стилі 1930-х років. За допомогою коротких грайливих кучерів, тоненьких брів та червоних вуст вона створила дуже елегантний та загадковий образ з минулого століття. Розкішна сукня з блискітками відкриває декольте ведучої та оголює стрункі ніжки.

Доповнюють вбрання делікатні рукавички, атласні туфлі, намисто та сережки з перлів і віяло.

"Трохи шику з 30-х. Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки, намалюють, а ти ходи і почувайся богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: "Наче ти й не ти..." Але це, мабуть, і є родзинка нашої професії – бути різною і при цьому залишатись собою. Але "рівно опівночі карета перетвориться на гарбуз", і не уявляєте, яка радість потім влізти в улюблені кросівки та спортивний стиль – і кроком руш", – написала Лілія.

Богиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджуБогиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджуБогиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу

Лілія Ребрик зачарувала шанувальників фантастичним образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також поцікавилась у підписників, чи сподобався їм цей образ. Ті ж залишили сотні захопливих коментарів та зазначили, що в будь-якому вбранні телезірка виглядає приголомшливо.

  • Бомба-ракета
  • Лиля, вы невероятна в любом образе
  • Очень красиво! Вы в таком образе очень похожи на известную голивудскую кинозвезду Кэрол Ломбард! Супер
  • Лилия, спасибо за воплощение образа! Вы прекрасны!
  • Суперові фото! Дуже стильно, взагалі на себе не схожа. Краса!
  • Лилечка, а у тебя получилось. Очень большое сходство с Марлен Дитрих . Визажист очень сумел передать дух 30-х. Фотограф тоже!
  • Шишукано і сексуально, деколи просто необхідно так класно виглядати! Перероджуєшся
  • Лиля, я вас не узнала! Если бы не улыбка на следующем фото, то так бы и сомневалась. Очень красиво
  • Шикарна жінка, королева!
  • Напевно, неможна вибирати собі кумира, та ви, Лілія, чарівна жінка, яка працює. Дякую за позитив в ранкових шоу!
  • Очень жаль, что у нас не снимают фильмов в таком стиле с такой шикарной женщиной

Дивіться також кадри зі зворушливої святкової сімейної фотосесії Лілії Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною.

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